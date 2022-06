Orange i Nokia razem na kolejne lata. Niebawem wyłączą 3G w Polsce

Nokia i Orange Polska jeszcze długo będą pracować razem nad rozbudową sieci radiowej w Polsce. Kontrakt został właśnie przedłużony o kolejne 10 lat. Przy okazji poznaliśmy zarys dalszych planów Orange w północnej Polsce.

Kontrakt Nokii i Orange Polska został przedłużony kilka lat przed wygaśnięciem. Nie jest to zaskoczenie, bo wcześniej Nokia informowała o kontynuacji współpracy z Orange we Francji i Hiszpanii. Po przedłużeniu umowa Orange Polska i Nokii obowiązuje do 2036 roku. Wszystko idzie w dobrą stronę. Nowy kontrakt obejmie połowę sieci Orange Polska na północy kraju. Tam Nokia i Orange będą modernizować istniejącą infrastrukturę i poprawiać dostępność i możliwości sieci 5G. Nie ma wątpliwości, że prace te są bardzo potrzebne.

Orange wyłączy 3G do 2025?

Jednym z zadań, których podejmie się Nokia, jest wyprowadzenie z użytku sieci w standardzie 3G, utrzymywanej przez Orange. Fińska firma dostarczy także rozwiązania infrastrukturalne, które pozwolą ponownie wykorzystać zwolnione częstotliwości, by poprawić zasięg i pojemność sieci 4G Orange. To część planu na gruntowną modernizację infrastruktury Orange, która będzie prowadzona do 2025 roku. To pozwala sądzić, że do 2025 roku Orange zamierza odejść od standardu 3G.

Nokia informuje, że będzie dostarczać do Polski wydajne energetycznie urządzenia z portfolio AirScale. To linia urządzeń wyposażonych w chłodzenie wodne z możliwością odzyskiwania ciepła, energooszczędne czipy i panele solarne. Urządzenia te zostały zaprezentowane na MWC 2019 i portfolio się powiększa. Do sieci Orange trafią oczywiście stacje bazowe AirScale, takie jak widoczna na grafice powyżej, a także anteny 5G Massive MIMO do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Zestaw uzupełnią stacje bazowe Single RAN, pozwalające uruchomić 2G, 3G, 4G i 5G jednocześnie.

Nokia zagospodaruje pasmo C

Nokia dostarczy także sprzęt niezbędny do zagospodarowania tak zwanego pasma C, a więc częstotliwości między 3,4 i 3,8 GHz. To pasmo nie jest jeszcze dostępne w Polsce – wciąż czekamy na uruchomienie nowej aukcji, która umożliwi przydzielenie bloków operatorom. To się w końcu skończy i będzie można uruchomić sieć w standardzie 5G na nowych częstotliwościach, znacząco powiększając pojemność sieci 5G.

Oczywiście Nokia zapewni także wsparcie techniczne w uruchomieniu i utrzymaniu infrastruktury, używanej przez Orange Polska.

Warto przypomnieć, że pod koniec marca T-Mobile również przedłużył umowę z Nokią na kolejne 10 lat. Na mocy nowego kontraktu Nokia zwiększy udział w sieci T-Mobile Polska do 50%. Tu również do akcji wejdą energooszczędne urządzenia AirScale. T-Mobile Polska planuje wykorzystać dostarczone przez Nokię technologie DSS 4G i 5G w użytkowanych obecnie niższych pasmach, a także później w pozyskanym na aukcji paśmie 3,5 GHz w 5G.

