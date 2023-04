Orange sadzi nowy Las Na Zawsze

Orange posadził kolejny kawałek lasu, tym razem na Podlasiu. Razem z Fundacją Las Na Zawsze Pomarańczowi przyczynili się do powstania kolejnego hektara bioróżnorodnego lasu.

Jak zachęcić pracowników do zmiany nawyków dla planety? Edukując i aktywizując ich do działania. Taki cel przyświecał eko-rywalizacji „Im dalej las tym lepiej”, zorganizowanej przez Orange Polska dla swoich pracowników. 11 drużyn przez 9 tygodni podejmowało tematyczne eko-wyzwania, publikując na wewnętrznej platformie własne i drużynowe osiągnięcia.

Tematyka zadań była różnorodna i koncentrowała się wokół ograniczania własnego śladu węglowego i emisji związanych z naszym cyfrowymi i dietetycznymi nawykami oraz transportem. Drużyny były zasilane ekspercką wiedzą, dzieliły się swoimi praktykami z innymi, a także zbierały telefony, które trafiły do recyklingu. Zwycięskie drużyny pomarańczowy operator zaprosił do wspólnego posadzenia lasu.

Efektem akcji jest 1400 nowych drzew w miejscowości Brzozowo-Chrzczony, w miejscu wyciętego przez właściciela lasu. Teraz będą rosły tam gatunki liściaste, takie jak lipa, dąb szypułkowy, grab, klon, jarząb, grusza, głóg czy topola, bardziej odporne na zmiany klimatu i na przykład susze.

Las Na Zawsze

Pomarańczowy las Orange sadzi razem z Fundacją Las Na Zawsze, która chroni również dojrzałe lasy. Idea wzięła się z chęci ochrony tego, co mamy w naturze najcenniejszego, a także zachowania dojrzałych ekosystemów, liściastych skarbów pełnych różnorodnego życia. Ochroną będą obejmowane istniejące, dojrzałe lasy, w których nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza. Mają pozostać naturalnymi zbiorowiskami leśnymi, w których wszelkie procesy przyrodnicze będą przebiegać zgodnie z prawami natury, bez ingerencji ze strony człowieka. Więcej na ten temat można przeczytać pod tym adresem.

W Orange gorąco kibicujemy tej idei i ją wspieramy. Dzięki akcji między innymi świątecznej kartki do klientów biznesowych oraz zakupu eko-akcesoriów, chronimy już ponad hektar pięknego lasu w Woli Zadybskiej. Znajdziemy w nim dęby, osiki, brzozy, z rzadka sosny, ale przeważają 30-40 letnie graby, najtwardsze drzewa w Polsce.

W drodze do neutralności

Sadzenie i ochrona lasów to działania uzupełniające Orange. Operator nie zapomina przy tym o najważniejszych źródłach emisji gazów cieplarnianych (energia), skupiając wysiłki na ich redukowaniu. Na koniec 2022 roku Orange Polska zredukował emisje własne o 38% w porównaniu do 2015 roku. Do 2025 roku ma to być już 65%. Kluczowe działania Pomarańczowych dotyczą dalszej optymalizacji zużycia energii oraz przechodzenia na jej źródła odnawialne. W 2040 roku Orange powinien osiągnąć neutralność klimatyczną netto, dla emisji własnych i całości tak zwanego łańcucha wartości.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange