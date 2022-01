Orange: Kradzieże to tysiące awarii. Nie działa internet i telefony

Masz problemy z internetem w Orange? Pamiętaj, że to nie musi być wina operatora. Orange informuje o pladze kradzieży, które odcinają abonentów od sieci.

Chodzi o kradzież miedzianych kabli telekomunikacyjnych. Miedź jest surowcem bardzo pożądanym. Jest doskonałym przewodnikiem i bez niej prawdopodobnie nie powstałaby cała otaczająca nas elektronika – od monitora, na którym to czytasz, przez globalną sieć telekomunikacyjną, która Ci to umożliwia, po dostawę energii, która to wszystko zasila. Zresztą w Twoim ciele również niezbędne są niewielkie ilości miedzi. Miedź jest wartościowa, a co za tym idzie, złodzieje nie przechodzą koło niej obojętnie.

27 tysięcy awarii Orange to wina złodziei

Orange poinformował, że w 2021 roku zanotowanych zostało 861 kradzieży miedzianych przewodów telekomunikacyjnych. Najwięcej było w zachodniej i północnej części kraju. Orange nie podaje własnego kosztu tych kradzieży. Wiemy za to, że przełożyło się to na przerwy w dostawach 27,6 tysiąca usług! Warto wiedzieć, że były to nie tylko usługi „po miedzi”, bo przy okazji kradzieży w studzienkach złodziejom zdarza się uszkodzić także światłowody.

Zobacz: Okradali nadajniki. Grozi im do 8 lat więzienia

Najczęściej złodzieje miedzy porywali się na linie napowietrzne. Zwykle podcinali i przewracali słupy podtrzymujące kable. Kradzieże ze studzienek również się zdarzają, ale są rzadsze, ale również się zdarzają. Są też bardzo szkodliwe, bo przy wyrywaniu wiązek kabli miedzianych łatwo uszkodzić światłowody i urządzenia. Jeden incydent może więc odciąć spory obszar od usług telekomunikacyjnych, także mobilnych. Orange naprawia te awarie tak szybko, jak tylko może, ale dla nas – klientów – zawsze trwa to za długo.

Złodzieje porywający się na infrastrukturę powodują mnóstwo problemów. Zresztą nie tylko infrastruktura telekomunikacyjna na tym cierpi. W biurze prasowym Policji są też opisane przypadki zatrzymań złodziei aluminiowych przewodów elektrycznych i trakcji kolejowej. Niestety wykrywalność takich przestępstw jest niewielka. Orange podaje, że 2021 roku udało się zatrzymać zaledwie 77 sprawców kradzieży przewodów telekomunikacyjnych.

Zobacz: Chcieli ukraść kable telekomunikacyjne, ale dali się złapać

Orange rozbudowuje sieć światłowodową, ale wciąż ma licznych klientów, którzy korzystają z telefonii stacjonarnej (1570 mln) i internetu „po miedzi” (1321 mln). To oni są najbardziej poszkodowani. Orange zanotował aż 10 tysięcy przypadków kradzieży kabli miedzianych w 2012 roku i od tego czasu liczba ta znacząco spadła. Jest też zła wiadomość: od 2018 roku liczba kradzieży kabli telekomunikacyjnych znów rośnie.

Dlatego Orange prosi, byśmy zgłaszali takie incydenty.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange, Policja.pl