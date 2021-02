Nokia wspiera Amerykanów przy projekcie 5G Cybersecurity

Amerykańska organizacja rządowa National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE) wybrała Nokię na dostawcę technologii, a także jednego z partnerów projektu 5G Cybersecurity. Fińska firma będzie współpracować przy bezpiecznym przejściu z sieci 4G do 5G.

NCCoE zaprosiło Nokię do udziału w projekcie ze względu na globalne sukcesy firmy w rozwoju sieci 5G. Dotyczy to zarówno rozwiązań technicznych oraz oprogramowania, jak i bezpieczeństwa sieci, a także know-how na temat sieci 5G RAN. Nokia ma pomóc w dopracowaniu projektu referencyjnego oraz w przygotowaniu przypadków użycia rozwiązań opartych na określonych standardach.

Celem projektu 5G Cybersecurity jest określenie szeregu przypadków użycia sieci nowej generacji. Uwzględnia on również zademonstrowanie, w jaki sposób komponenty architektury 5G mogą pomóc w zidentyfikowaniu zagrożeń i zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz spełnieniu wymagań sektorów przemysłowych w zakresie norm i standardów. Projekt obejmuje także wykorzystanie norm bezpieczeństwa 5G, które są zdefiniowane w standardach 3GPP, aby zwiększyć możliwości ochrony cybernetycznej zastosowanej w rozwiązaniach sieciowych oraz urządzeniach końcowych.

5G będzie wpływać na każdy aspekt naszego życia. Kwestie bezpieczeństwa muszą być więc od początku integralnym elementem sieci nowej generacji, a nie stanowić do niej dodatek. Bardzo cieszymy się na współpracę z takimi partnerami jak Nokia. Pozwolą nam one pokazać zaawansowane funkcje ustandaryzowanego bezpieczeństwa 5G, jak również architekturę, która wykorzystuje podstawowe możliwości bezpieczeństwa dostępne w technologiach chmurowych.

– powiedział Kevin Stine, szef wydziału cyberpezpieczeństwa w NIST

Poprzednie generacje technologii sieciowych były opracowywane głównie przez branżę ICT. Natomiast rozwój 5G musi następować we współpracy z rządami, co ma zapewnić użytkownikom powszechny dostęp do bezpiecznych i zaufanych sieci. Projekt 5G Cybersecurity spełnia tę rolę dzięki współpracy z wieloma przedstawicielami rządu oraz przemysłu. W Nokii wprowadzamy wysokiej jakości zabezpieczenia do każdego dostarczanego przez nas rozwiązania. Zobowiązujemy się też do zapewnienia bezpiecznego przejścia do chmury poprzez współpracę z agencjami rządowymi i przemysłem w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w przypadkach użycia 5G, które wykorzystują zarówno otwarte, jak i komercyjne komponenty.