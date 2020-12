Nokia dostarcza usługi 5G dla Polkomtela

Współpraca obejmuje obszar Warszawy, a także największych miast we wschodniej części kraju. Obejmuje wdrożenie sieci nowej generacji na bazie istniejącej infrastruktury LTE Nokia AirScale.

Uruchomienie przez Nokię usług 5G dla Polkomtela jest elementem rozpoczętego w maju 2020 r. procesu budowy ogólnopolskiej sieci 5G Plusa, który będzie kontynuowany w nadchodzących miesiącach. Rozwiązania radiowe 5G z oferty AirScale przeznaczone do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki nim operator sieci Plus ma zapewnić swoim abonentom najwyższej klasy łączność przy jednoczesnej maksymalnej redukcji opóźnień. Jej wdrożenie zmniejszy także stopień złożoności infrastruktury sieciowej przy zwiększeniu efektywności kosztowej.

Polkomtel wykorzystał pasmo TDD 2600MHz do wdrożenia usług 5G przed planowaną na przyszły rok aukcją częstotliwości 3,5GHz. Pierwsze wdrożenie polega na zastosowaniu na szeroką skalę rozwiązania Nokia 5G AirScaleCompact RRH. Umożliwi ono operatorowi budowanie sieci z optymalną wydajnością w gęstych obszarach miejskich lub w pomieszczeniach. Jest to innowacyjny sposób na zapewnienie odpowiedniej wielkości komórek, co pozwala zarządzać kosztami i zapewnić wymaganą pojemność sieci. Nie jest to pierwsza współpraca obu tych firm - działają razem od 1996 roku.

Zobacz: Polkomtel może zapłacić 21,6 mln zł za rezerwację pasma 420 MHz na kolejny okres

Marcin Guzy, Account Director w Nokia, podsumowuje uruchomienie usług:

Czujemy się wyróżnieni tym, że możemy kontynuować naszą wieloletnią współpracę z Polkomtelem przy okazji pracy nad siecią 5G.Modernizacja istniejącej infrastruktury Nokii pod kątem usług 5G była stosunkowo prostym procesem i umożliwiła Polkomtelowi zwiększenie dostępności usług 5G dla swoich klientów. Z niecierpliwością czekam na pozytywny wpływ sieci nowej generacji w Polsce oraz rozwój, jaki umożliwi

A Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus, dodaje:

Plus znajduje się w gronie liderów, jeśli chodzi o wdrażanie najbardziej innowacyjnych technologii w Polsce i jesteśmy dumni z tego, że jako pierwszy operator komórkowy w kraju w maju tego roku uruchomiliśmy usługi 5G oraz zapewniliśmy naszym abonentom najlepsze wrażenia wynikające z zastosowania tej technologii. Nokia jest naszym wieloletnim partnerem i cieszymy się, że mamy możliwość współpracy również przy budowie najszybszej sieci 5G w Polsce

Zobacz: Pojawia się ultratania Nokia C1 Plus z Androidem Go