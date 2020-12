Pojawia się ultratania Nokia C1 Plus z Androidem Go

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami HMD Global zaprezentował nowy smartfon z Androiem Go. Jest to Nokia C1 Plus.

Android Go był pomysłem Google'a na to, by nawet najsłabsze telefony z Androidem działały płynnie. Wszystko szło zgodnie z planem, czego przykładem była Nokia 1 działająca lepiej niż Nokia 2. Teraz jednak w zasadzie tylko HMD Global wydaje regularnie smartfony uczestniczące w programach takich jak Android Go czy Android One. Finowie zapowiadali wcześniej, że 15 grudnia pojawi się nowy smartfon przeznaczony na najniższą półkę cenową. Jest to będąca częścią Androida Go Nokia C1 Plus. Model nie był szczególnym sekretem, jego specyfikacja pojawiła się wcześniej po certyfikacji na stronie Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej (która reguluje rynek w Rosji, Kazachstanie, Armenii, Kirgistanie i na Białorusi).

Teraz znamy cenę, która obowiązywać będzie w krajach strefy euro - to 69 euro. Co otrzyma klient za tę cenę? Smartfon ma przekątną ekranu 5,45 cala, 1 GB RAM oraz 16 GB pamięci wbudowanej. Po obu stronach urządzenia są pojedyncze sensory aparatu mające 5 Mpix. Sercem Nokii C1 Plus jest ośmiordzeniowy układ o taktowaniu 1,4 GHz. Akumulator ma pojemność 2500 mAh.

Źródło tekstu: hmd global