Nokia 5.4 zaprezentowana. Na pokładzie Snapdragon 662 i aparat 48 Mpix

W dzisiejszym świecie czas jest na wagę złota, a w tym niezwykle trudnym roku dodatkowe zlecenia stały się dla nas ważniejsze niż kiedykolwiek. Tylko w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych około 30% pracowników uzupełnia swoją stałą pracę dodatkowym źródłem dochodu . Pracując nad Nokia 5.4 chcieliśmy połączyć wysoką wydajność z wartością. Lubię myśleć, że wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę w zakresie tego, co powinny oferować smartfony średniej klasy. To dla nas ważne, żeby dostarczać urządzenia, które nie tylko działają, ale są również bezpieczne i wytrzymałe. Ale trwałość to coś więcej niż wytrzymałość, to ciągłe ulepszanie i aktualizacje. Niezależnie czy napędzasz elektryczny samochód, czy urządzenie Nokia, rozumienie wagi dostarczania aktualizacji jest kluczowe. Z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy jedną z tych firm, które robią to najlepiej.