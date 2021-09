Niemcy chcą, by producenci udzielali wsparcia 7 lat

Niemcy mają dość rewolucyjny pomysł. Tamtejsi politycy chcą, by producenci sprzętu byli zobowiązani do wsparcia trwającego aż siedem lat. Ma to dotyczyć zarówno iOS, jak i Androida. A obszarem obowiązywania mają być nie tylko Niemcy.

Komisja Europejska to instytucja wybitnie nielubiana przez gigantów technologicznych. Unijne władze już kilkukrotnie udowodniły, że są w stanie boleśnie nadepnąć na odcisk największych firm. Teraz z Komisją negocjuje rząd Niemiec. Władze Niemiec mają pomysł, by producenci telefonów i tabletów byli zobowiązani do siedmioletniego wsparcia swoich produktów. Niemcy powołują się na badania, według których aż 40% osób dalej korzysta z Androida 9 Pie. Sytuacja w obozie Androida wygląda zresztą o wiele gorzej niż w przypadku telefonów z iOS.

Większość z tych telefonów już nie otrzymuje poprawek bezpieczeństwa, co naraża je na różne niebezpieczeństwa. Niemcy mają również nadzieję, że taka zmiana wydłużyłaby czas korzystania z poszczególnych telefonów. Oczywiście dokładnie z tego powodu z podobnego pomysłu nie są zachwyceni producenci sprzętu. Wydłużanie wsparcia kosztem braku sprzedaży nowych telefonów jest wybitnie nie po ich myśli. Nawet jeśli Niemcy dadzą radę przekonać Brukselę, to nowe prawo najszybciej by mogło wejść w 2023.

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: engagdet, wł