Netia ma nowe logo. Bardziej pasuje do Grupy Polsat Plus

Netia to jedna z najstarszych polskich marek telekomunikacyjnych, która teraz zmienia swój wygląd. Nowe logo oraz oblicze mają ukazywać cechy, które łączą ją z innymi markami Grupy Polsat Plus.

Netia to polska marka telekomunikacyjna z 30-letnią historią. W tym czasie przeszła trzy duże zmiany identyfikacji wizualnej. Od 2018 roku Netia jest częścią Grupy Polsat Plus, zachowując przy tym znaczącą autonomię, która widoczna jest również w zakresie identyfikacji wizualnej.

Rozpoczęta właśnie ewolucja identyfikacji wizualnej marki Netia wpisuje się w zrealizowany przez Grupę Polsat Plus w połowie 2021 roku projekt harmonizacji i rebrandingu marek. Wyrazisty i spójny na poziomie strategicznym i wizualnym system nowej identyfikacji ma umożliwić szybkie skojarzenie, czym jest i co oferuje dana marka. Język ten również podkreśla fakt przynależności wszystkich marek do jednej Grupy. Zmiany identyfikacji wizualnej, w tym wymiana logotypu Netii między innymi w materiałach reklamowych, czy infrastrukturze, będą następować stopniowo.

Netia to nie tylko silna marka w branży telekomunikacyjnej i multimedialnej rozrywki, ale też dynamicznie się rozwijający dostawca usług chmurowych i integrator zaawansowanych rozwiązań ICT, oferowanych pod marką NetiaNext. W nowej, ewolucyjnej odsłonie wizualnej marek Netia i NetiaNext, silnie odzwierciedlamy naszą przynależność do Grupy Polsat Plus, a jednocześnie zachowujemy budowane latami DNA marki.

– powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu Netia S.A., Dyrektor Generalny

Nowy etap ewolucji identyfikacji wizualnej marki Netia podkreślamy premierą całkowicie nowego dekodera Netia Soundbox 4K. Jest to pierwsze rozwiązanie do domów, oferowane przez operatora w Polsce z wbudowanymi głośnikami wykorzystującymi technologię Dolby Atmos z dźwiękiem zoptymalizowanym przez firmę Bang & Olufsen, jakością obrazu 4K, oparte o platformę Android TV.

– powiedział Tomasz Dakowski, Członek Zarządu Netia S.A., Dyrektor Generalny Obszaru B2C

19 lutego 2024 roku wystartowała również druga telewizyjna kampania reklamowa z udziałem Katarzyny Kwiatkowskiej, wcielającej się w Netię, Boginię Nieziemskiej Rozrywki. W kampanii TV (na kanałach Grupy Polsat Plus oraz TVN Grupa Discovery) emitowane będą 30-sekundowe spoty reklamowe pakietu: Światłowód, Telewizja, Disney+ przez 3 miesiące na start za 0 zł, a następnie za 75 zł miesięcznie.

