Netia: nowy dekoder Soundbox 4K z Android TV i dźwiękiem Bang & Olufsen

Netia wprowadziła do oferty nowy dekoder Soundbox 4K z Android TV. Szczególną cechą urządzenia jest dźwięk Dolby Atmos zoptymalizowany przez Bang & Olufsen.

Netia Soundbox 4K to domowy dekoder z wbudowanymi głośnikami wykorzystującymi technologię Dolby Atmos z dźwiękiem zoptymalizowanym przez firmę Bang & Olufsen. Operator przekonuje, że w połączeniu ze światłowodem o prędkości do 2 Gb/s jest to najnowocześniejsza propozycja w Polsce.

Nowe urządzenie jest pierwszym, oferowanym przez Grupę Polsat Plus, które wykorzystuje platformę Android TV. Producentem dekodera jest firma Sagemcom, która do współpracy w tym projekcie zaprosiła firmy Bang & Olufsen i Dolby. Operator obiecuje, że dzięki temu Netia Soundbox 4K zapewni użytkownikom czysty i głęboki dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, pochodzący z 4 wbudowanych głośników.

Dekoder obsługuje funkcje głosowe poprzez pilota, łączącego się po Bluetooth oraz standard komunikacji Wi-Fi 6, który pozwala uzyskać niedostępną do tej pory przepustowość. Sprzęt wykorzystuje dwie różne częstotliwości Wi-Fi – 2,4 GHz i 5 GHz – dzięki temu pozwala wykorzystać pełnię możliwości światłowodu Netii o prędkości do 2 Gb/s. Gwarantuje też niskie opóźnienia w transmisji.

Dzięki platformie Android TV dekoder daje dostęp do aplikacji Google Play, w tym serwisów wideo m. in. Netia GO, HBO Max, Disney+ czy YouTube. Urządzenie ma też wbudowany Chromecast, co pozwala na łatwe strumieniowe przesyłanie filmów do telewizora. Na dekoderze można też udostępniać treści ze smartfonu. System obsługi głosowej w języku polskim ułatwia znalezienie programów w TV, filmów i seriali w aplikacjach.

Netia Soundbox 4K pozwala na dostęp do wybranych programów nawet 7 dni od emisji.

Dekoder będzie dostępny dla zainteresowanych abonentów telewizji 4K za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł miesięcznie.

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia, opracowanie własne