Netflix doprowadził kobietę do szaleństwa. Dzwonią nawet w środku nocy

Czy serial na Netfliksie może komuś uprzykrzyć życie? Może, czego najlepszym dowodem jest pewna mieszkanka Korei Południowej. Jej telefon bez przerwy dzwoni, a wszystkiemu winien jest Netflix.

Nie wiem, czy mieliście już okazję obejrzeć najnowszy hit Netflixa, czyli serial Squid Game. Sam nie miałem jeszcze tej przyjemności, ale wiem, że dzieło nie będzie najlepiej wspominane przez pewną kobietę z Korei Południowej. Serial bardzo skutecznie utrudnił jej życie zarówno to prywatne, jak i zawodowe.

Serial Netflixa zdradził numer telefonu

W serialach i filmach często pojawiają się różne numery telefonów, na które dzwonią bohaterowie czy nawet czarne charaktery. W takim wypadku twórcy z Hollywood korzystają z fałszywych numerów, najczęściej zaczynających się od prefixu "555", który jest w USA rzadko używany. Jednak w przypadku Korei Południowej wygląda to nieco inaczej. Tamtejszy rząd ma przygotowaną listę nieużywanych numerów telefonów, z której twórcy filmów czy seriali mogą skorzystać. Szkoda, że nie zawsze to robią. W Squid Game pojawił się numer telefonu, który okazał się być jak najbardziej prawdziwy.

Numer z serialu należy do kobiety z Korei Południowej, która — po emisji Squid Game — nie ma chwili spokoju. Co chwilę ktoś do niej dzwoni lub wysyła jej SMS-y. Dzieje się tak praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ktoś mógłby w tym miejscu pomyśleć, że w takim wypadku wystarczy zmienić numer. Rzecz w tym, że kobieta ma go już od ponad 10 lat i wykorzystuje go nie tylko do celów prywatnych, ale również zawodowych. W jej przypadku zmiana numeru byłaby mocno problematyczna.

Sytuacja jest też nieciekawa z perspektywy samego Netflixa. Po pierwsze, uprzykrzył życie niewinnej kobiecie. Po drugie, ujawnienie czyjegoś numeru telefonu jest w Korei Południowej nielegalne. Dlatego serwisy streamingowy już pracuje nad usunięciem wszystkich scen, gdzie numer rzeczywiście się pojawia. Poza tym rzecznik firmy poprosił widzów, aby ci zaprzestali wydzwaniania do kobiety. Zresztą nie ona jedyna została pokrzywdzona. Ciągłe telefony otrzymuje też pewien mężczyzna, ponieważ jego numer telefonu różni się od tego z serialu tylko jedną cyfrą i wiele osób wybiera go przez pomyłkę.

