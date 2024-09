Nawałnice w sieciach komórkowych. Zagrożenie dla 11 województw

Użytkownicy telefonów komórkowych na terenie 11 województw w Polsce otrzymali alerty RCB przestrzegające przed nawałnicami. Ministerstwo cyfryzacji alarmuje, że gwałtowne opady deszczu mogą się odbić na działaniu sieci komórkowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało dziś na telefony komórkowe użytkowników z 11 województw alerty przestrzegające przed zbliżającą się falą gwałtownych opadów, które mogą skutkować powodziami.

Uwaga! W nocy i jutro (13/14 września) intensywne, nawalne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb

– brzmi treść alertu RCB.

Alert RCB został wysłany do posiadaczy telefonów komórkowych w województwach: śląskim, małopolskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim (w kilku powiatach), lubuskim (powiat wschowski) i wielkopolskim (w kilku powiatach).

Minister cyfryzacji zwrócił się do operatorów

Na nadchodzącą falę nawałnic zwraca także uwagę wiceminister i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ulewne deszcze mogą przyczynić się do problemów z łącznością mobilną. Minister zaapelował do operatorów, by przygotowali się na nadejście kataklizmu.

W związku z zagrożeniem występowania intensywnych i nawalnych opadów deszczu na obszarze 11 województw wystąpiłem do kluczowych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce o podjęcie wszelkich działań, które zapewnią niezawodne funkcjonowanie łączności służb oraz ludności cywilnej

– poinformował Krzysztof Gawkowski.

Minister cyfryzacji zauważył też, że ze względu na zwiększone potrzeby dotyczące wymiany informacji i komunikowania należy się spodziewać wzmożonego ruchu w sieciach komórkowych, który wymagał będzie sprawnego obsłużenia.

W związku z zagrożeniem występowania intensywnych i nawalnych opadów deszczu na obszarze 11 województw, wystąpiłem do kluczowych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, o podjęcie wszelkich działań, które zapewnią niezawodne funkcjonowanie łączności służb oraz ludności cywilnej.… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) September 13, 2024

Zobacz: Polacy chcą zakazu smartfonów w szkołach

Zobacz: Koalicja 15 X szykuje drażliwe prawo. Chodzi o tajne kontrole Polaków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Opracowanie własne