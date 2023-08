Multimedia i Vectra z awarią. Klienci mają problem z Internetem

Początek dnia z niedziałającym Internetem to nic dobrego. Problemy z dostępem do sieci mają klienci należącej do Vectry sieci Multimedia Polska, choć również na Internet w samej Vectrze są skargi.

W piątkowy poranek (około 8:00) 11 sierpnia 2023 roku w serwisie Downdetector.pl gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących operatorów Multimedia Polska oraz Vectra, do której Multimedia należą. Liczba zgłoszeń nie jest bardzo wysoka, ale wciąż oznacza, że niektórzy ich abonenci nie mogą korzystać z usług, za które płacą.

Z komentarzy zostawionych przez niezadowolonych klientów wynika, że są problemy z dostępem do Internetu, które dotyczą przede wszystkim Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia), a także innych miast w okolicy, na przykład Olsztyna.

Gdynia - brak internetu, od 2 dni były tragiczne spadki na prędkości. Można zwariować przy pracy zdalnej Brak multimedia. Ciekawe czy obniża fakturę za to W Gdyni od 8 godz.brak internetu. Nie można pracować zdalnie. Olsztyn - od prawie dwóch tygodni nie mam internetu, obsługa klienta to chyba jakiś żart

– przykładowe komentarze na downdetector.pl (pisownia oryginalna)

Nie wiemy, co spowodowało problemy z dostępem do Internetu oraz jak długo one potrwają. Pozostaje mieć nadzieję, że operator szybko się z tym upora.

Zobacz: Vectra podnosi ceny i to znacząco

Zobacz: Vectra chwali się szybkością Internetu. W tych miastach wygrywa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: downdetector.pl