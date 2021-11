Awaria w Multimedia Polska. Problemy trwają drugi dzień

Multimedia Polska od niedzieli (14 listopada) walczy z problemami z dostępem do swoich usług. Problemy nasilają się co kilka godzin, o czym donoszą niezadowoleni klienci w serwisie Downdetector.pl oraz w mediach społecznościowych

Ostatnie dni nie są zbyt szczęśliwe dla spółki Multimedia Polska. Osoby korzystające z oferty tego operatora mają już w ostatnią niedzielę, 14 listopada 2021 roku, zgłaszali w kilku miastach w Polsce problemy z dostępem do Internetu oraz usługi telewizyjnej. Dzisiaj (15 listopada) duże wzrosty liczby zgłoszeń pojawiały się znowu, ostatni raz po godzinie 21:00. Widać to na zamieszczonym poniżej wykresie, pochodzącym z serwisu Downdetector.pl.

Multimedia Polska w Stargardzie awarie są kilka razy w miesiącu, a obsługa i w oddziale i na infolinii na żenującym poziomie. Po kilkudziesięciu takich zgłoszeniach w ostatnich miesiącach nie było żadnej reakcji poza odpowiedzią Pani z infolinii, „że trwają prace nad usunięciem awarii”, a niektórzy ludzie przez Was nie mogą pracować.

miałem internet 600mb/s a od 2-3 dni internet spadł mi do 94mb/s. Dawniej pomagało wyłączenie modemu/rutera z prądu ale nic to nie zmienia. Próbowałem to zrobić kilka razy i cały czas mam 93-95mb/s

Czy w Warszawie też występuje awaria telewizji?