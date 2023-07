Od teraz Polacy muszą płacić za Facebooka - Telemix odc. 14

80 złotych - tyle ma kosztować najlepszy pakiet Meta Verified. Subskrybcja zapewnia weryfikację konta, dzięki której łatwiej walczyć z podszywającymi się pod nas osobami. To także opcja, która powinna być raczej standardem, niż ekstra-opcją, prawda?

Z innego założenia wyszedł Facebook. Każdy, kto chce mieć zweryfikowane konto, będzie musiał za to płacić. Choć w zasadzie pierwszym ojcem tego marketingowego "sukcesu" jest nie kto inny jak sam Elon Musk, który wprowadził na (jeszcze?) popularnym "Ćwierkaczu" niemalże identyczną funkcję Twitter Blue.

Mark robi kopiuj-wklej

Ale takiego kopiowania pomysłów przez Metę jest więcej. Kilka dni temu ruszył Instagram Threads, który ma być alternatywą dla Twittera. Ale na razie w Polsce i Europie na razie go nie ujrzymy. Dlaczego? Po odpowiedź zajrzyjcie do najnowszego Telemixa.

Dziś także przyglądamy się pomysłowi blokady kont przedsiębiorców przez skarbówkę. Ministerstwo Finansów obiecało, że wycofuje się ze swoich planów, ale według niektórych, zamiast do kosza, dokument trafił tylko do urzędniczej "lodówki", by nie robić zbyt dużo zamieszania w czasie wyborów. Kolejne kontrowersje wzbudziło rozstrzygnięcie tematu obsługi płatności w aplikacji mObywatel 2.0. O co dokładnie chodziło? Dowiecie się w najnowszym Telemixie.

Źródło zdjęć: własne