Zawirowanie z laptopami dla czwartoklasistów! - Telemix odc. 12

Laptopy dla czwartoklasistów to trochę niekończąca się telenowela, w której można się pogubić. Dopiero co pojawiały się plotki o unieważnieniu całego przetargu, a Ministerstwo Cyfryzacji musiało wydać specjalne oświadczenie, które miało rozwiać wszelkie wątpliwości. Wątpliwości budzą też działania w pewnym niemieckim kościele, w którym zamiast duchownego pojawiła się sztuczna inteligencja.

Rządowe zakupy sprzętu komputerowego dla uczniów czwartych klas to temat, który powraca jak bumerang. Ogłoszony niedługo przed wyborami (Przypadek? Nie sądzę) program zdawał się być na ostatniej prostej, gdy na drodze pojawiło się odwołanie jednej z firm występujących w przetargu. Jaki będzie tego finał? O tym przekonacie się w najnowszym odcinku Telemixa.

Sztuczna inteligencja się nawróci?

Dziś także o kolejnych podbojach sztucznej inteligencji. Tym razem zawitała do kościoła, gdzie zastąpiła duchownego. Muzycy już wiedzą, że to jak zaprosić złodzieja do domu. Branża estradowa próbuje walczyć z AI, ale na razie więcej z tego hałasu niż efektów. Obie historie poznacie poniżej:

Dziś także sporo o ostatnich nowościach sprzętowych na polskim rynku, a także zmianach, które mają pojawić się w bateriach. Dzięki głosowaniu Parlamentu Europejskiego mają powrócić łatwo wymieniane baterie, które teraz będą dostępne we wszystkich sprzętach elektronicznych.

