Armagedon w polskich bankach. Zawalił amerykański gigant

Awaria usługi Microsoft Azure skutkowała problemami w liniach lotniczych, bankach oraz wielu innych firmach i instytucjach, na całym świecie.

Microsft zmagał się dzisiaj z poważną awarią swoich usług chmurowych. Jak donoszą światowe media, skutkowała ona problemami w różnych gałęziach globalnej gospodarki. Trudności miały linie lotnicze i lotniska, terminale morskie czy media. Problemy techniczne miały między innymi:

lotnisko Schiphol w Amsterdamie,

lotnisko w Berlinie,

linie lotnicze Delta, United i American Airlines w USA,

służby ratunkowe na Alasce,

brytyjska stacja telewizyjna Sky News,

londyńska giełda,

szereg australijskich firm i agencji rządowych.

Problem miały prawdopodobnie związek z aktualizacją oprogramowania CrowdStrike, amerykańskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Doprowadziło to następnie do awarii komputerów z systemem Microsoftu w Australii, ale podobne zjawisko zaobserwowano również w Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii. W wyniku awarii komputery samoczynnie uruchamiają się ponownie lub pokazują komunikat o błędzie na niebieskim ekranie (BSOD).

Obecnie mamy do czynienia z poważną, globalną awarią techniczną, która ma wpływ na wiele firm i usług. Niektórzy przypisują to usługom oferowanym przez CrowdStrike (firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem - red.). Inni przypisują to Microsoftowi lub Amazonowi. Branża będzie to monitorować, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski.

– powiedziała Jill Slay z katedry ds. cyberbezpieczeństwa SmartSat na Uniwersytecie Południowej Australii

Obecnie brak jest jednoznacznych informacji co do tego, czy doszło do naruszenia bezpieczeństwa, choć nie jest to wykluczone. Na wyniki prowadzonego w tej sprawie śledztwa z pewnością musimy trochę poczekać.

Awarie w polskich bankach

Z wykresów w serwisie Downdetector.pl wynika, że problemy mają klienci banków w Polsce, w tym przede wszystkim Santandera i PKO BP. W obu przypadkach zaczęły się one w godzinach porannych i póki co wciąż się utrzymują. Pozostaje mieć nadzieję, ze szybko się skończą.

Zobacz: Awaria Microsoftu uziemiła samoloty. Kilkaset lotów odwołanych

Zobacz: Masz konto w ING? Pilny komunikat. Lepiej wbij sobie do głowy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: TVN24, Downdetector