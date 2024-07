Awaria Microsoftu uziemiła samoloty. Kilkaset lotów odwołanych

Nieoczekiwana awaria chmury Microsoftu spowodowała niezłe zamieszanie na amerykańskich lotniskach. Uziemiła samoloty, a kilkaset lotów musiało zostać odwołanych.

Awaria jednego z produktów firmy Microsoft sprawiła spore problemu amerykańskim liniom lotniczym. W sumie, w czwartowe popołudnie linie musiały odwołać nawet kilkaset lotów.

Problemy techniczne Microsoft Azure

Sprawa dotyczy usługi Microsoft Azure. Gigant technologiczny przyznał się do problemów technicznych, które uniemożliwiły korzystanie z oprogramowania przez kilka godzin w czwartkowe popołudnie. Awaria wystąpiła na terenie centralnych stanów USA. Oprócz linii lotniczych dotknęła także wiele innych firm w tym regionie. Miały one problem nie tylko z oprogramowaniem Azure, ale także dostępem do usługi Microsoft 365.

Problemy z lotami dotyczyły lokalnych linii Frontier Airlines, SunCountry i Allegiant. Frontier musiał odwołać aż 147 czwartowych lotów a w kolejnych 212 wystąpiły znaczne opóźnienia. Allegiant odwołał 45% ze swoich połączeń, a Sun Country miał problemy z 23% lotów.

Informacja na stronie internetowej Frontier mówiła wprost o "Problemach techniczych Microsoft". Bardziej stonowaną wiadomość udostępniły linie SunCountry, które poinformowały tylko o awarii systemu rezerwacji i odprawy online, bez podawania nazwy Microsoftu.

Allegiant, poszedł jednak krok dalej od swoich konkurentów podając dokładnie produkt Microsoftu, który uległ awarii:

Strona Allegiant jest obecnie niedostępna w związku z problemami technicznymi po stronie Microsoft Azure.

