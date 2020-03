LG wstrzymuje prace w swojej fabryce przez koronawirusa

Nie ma dnia by koronawirus nie dał o sobie znać. Tym razem choroba doprowadziła do wstrzymania prac w fabryce LG Display.

W zasadzie codziennie informujemy o nowych wydarzeniach związanych z koronawirusem, które mają wpływ na branżę technologiczną. Oczywiście nic nie jest tak głośne jak odwołanie targów MWC w Barcelonie, czy zakaz wstępu dla publiczności na IEM w Katowicach, ale to nie znaczy, że inne rzeczy nie wpływają na producentów. Apple już otwarcie przyznawał, że przez opóźniania w dostawach z Chin będzie miał mniejszą sprzedaż na świecie.

Koronawirus nie oszczędził też Korei Południowej. Wcześniej informowaliśmy, że Samsung na dwa dni zamknął swoją fabrykę w Gumi (w której to produkuje się m.in. model Galaxy Z Flip). Powodem było zdiagnozowanie choroby u jednego z pracowników i chęć prewencyjnego odkażenia fabryki. Teraz to samo zrobił LG. Również w Gumi. W przypadku LG jest to fabryka wyświetlaczy LCD, a na chorobę zapadł pracownik pobliskiego banku. Koreańska marka wolała jednak dmuchać na zimne i zamknęła fabrykę na trzy dni.

