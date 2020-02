Plague Inc. nie pobierzesz już w Chinach. Powodem koronawirus

Koronawirus zdołał już bardzo namieszać na świecie. Targi MWC w Barcelonie nie odbyły się, IEM odbywa się bez udziału publiczności, cierpią z jego powodu nawet... aktualizacje dla telefonów Xiaomi. Twórca głośnej gry Plague Incorporated poinformował o wycofaniu tytułu z Chin. Wszystko to spowodowane jest bardzo poważną sytuacją epidemiologiczną w Chinach.

Chiny w dalszym ciągu są największym ogniskiem epidemiologicznym dla niebezpiecznego koronawirusa. Ndemic Creations, twórca gry Plague Incorporated poinformował o tym, że jego gra została usunięta z chińskiego repozytorium AppStore (sklep Apple). Jak się okazuje, gra miała zawierać nielegalne z punktu widzenia chińskiego prawa treści. Taki powód jest odrobinę niecodzienny głównie z tego powodu, że wcześniej Plague Inc. było dostępne bez żadnych problemów w tym kraju. Niemniej, tytuł wywoływał pewne kontrowersje związane z obecnością w Chinach koronawirusa.

Twórca gry twierdzi, że obecna sytuacja Plague Inc. znajduje się poza jego kontrolą, ale zamierza skontaktować się z chińskimi urzędnikami celem wynegocjowania zniesienia decyzji. Warto przypomnieć, że Ndemic Creations w ostatnim czasie mogło pochwalić się świetnymi wynikami swojej gry - wszystko z powodu sytuacji spowodowanej przez koronawirusa. Niektórzy użytkownicy urządzeń mobilnych uznali, że Plague Inc. może być świetnym "symulatorem" epidemii na świecie. Producent gry natomiast w oficjalnym oświadczeniu przestrzegł użytkowników przed takim wykorzystaniem swojego tytułu i polecił, by słuchać zaleceń ekspertów medycznych, którzy mają odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony epidemiologicznej.

Plague Inc. to ogromny sukces. Jest z nami osiem lat, z ponad 130 milionami graczy. Jest to pierwsza na świecie gra strategiczno-symulacyjna, która od wielu lat jest również najpopularniejszą grą płatną w Chinach. Plague Inc. wyróżnia się jako inteligentna i wyrafinowana symulacja, która zachęca graczy do zastanowienia się i dowiedzenia się więcej o poważnych problemach zdrowia publicznego. Mamy ogromny szacunek dla naszych chińskich graczy i jesteśmy zdruzgotani, że nie są już w stanie uzyskać dostępu i grać w Plague Inc. Oświadczenie Ndemic

Z całą pewnością decyzji chińskich urzędników ma bezpośredni związek z sytuacją epidemiologiczną w Chinach. Być może urzędnicy uważają, że gra może powodować niepotrzebną panikę wśród zagrożonych skupisk ludzkich. Wydaje się, że producent tytułu nie zdoła przekonać lokalnych decydentów do zniesienia swojej decyzji.

Źródło tekstu: Ndemic Creations