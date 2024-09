Orange gardzi 5 złotymi

Orange Polska po cichu dokonał zmiany istotnej dla użytkowników pomarańczowej oferty na kartę. Wszystko odbyło się po cichu, bez oficjalnego komunikatu czy... zmian w regulaminach promocji.

Wielu użytkowników Orange na kartę zauważyło, że nie mogą doładować konta kwotą 5 zł. Zwróciło na to uwagę również kilku Czytelników TELEPOLIS.PL, których wiadomości trafiły do naszej skrzynki odbiorczej.

Witam, Orange od dziś bez informowania nikogo wycofało możliwość doładowania konta za 5zł. Teraz trzeba doładować za min 10zł.

– napisał jeden z Czytelników

Orange Polska rzeczywiście nie wydał w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu. W serwisie X pojawiła się jedynie krótka informacja o takiej treści (w odpowiedzi na pytanie klienta):

Od dziś usuwamy nominał 5 zł doładowania telefonów na kartę w wybranych kanałach zasileń. Doładowanie kwotą 5 zł będzie nadal możliwe poprzez terminale płatnicze np. w kioskach, na stacjach benzynowych.

(1/2) Od dziś usuwamy nominał 5 zł doładowania telefonów na kartę w wybranych kanałach zasileń. Doładowanie kwotą 5 zł będzie nadal możliwe poprzez terminale płatnicze np. w kioskach, na stacjach benzynowych — Orange Polska (@Orange_Polska) September 16, 2024

Od razu pojawiły się pytania dotyczące tego, że na stronie orange.pl wciąż bez problemu można znaleźć informacje na temat możliwości doładowania konta kwotą 5 zł. Nic się nie zmieniło również w promocjach i wciąż możemy zobaczyć, że doładowując konto kwotą 5 zł na stronie doladowania.orange.pl lub w aplikacji Mój Orange, możemy dodatkowo zyskać 10 GB na 2 dni.

Nie ma również aktualizacji regulaminu tej promocji, zatem Orange Polska w tym momencie łamie swój własny regulamin, nie pozwalając "karciarzom" doładować ich konta kwotą 5 zł, a jednocześnie oferując im za to bonus w formie dodatkowych 10 GB.



Ponieważ Czytelnicy TELEPOLIS.PL zaapelowali do nas, byśmy zapytali o opisaną wyżej kwestię rzecznika prasowego Orange Polska, prośbę o jej wyjaśnienie wysłałem do Wojciecha Jabczyńskiego. Wiadomość zostanie zaktualizowana, gdy czegoś dodatkowego się dowiemy.

Zobacz: W Orange trwa przedsprzedaż smartfonów z serii iPhone 16

Zobacz: Play i wygaszanie sieci 3G: jest więcej pytań niż odpowiedzi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Shutterstock

Źródło tekstu: Orange