Górale mówią masztom wypad. Koniec straszenia baranów i turystów

Zakopane stanowczo sprzeciwia się budowie kolejnych masztów telefonii komórkowej. Nie chcą ich ani w centrum miasta, bo za blisko mieszkańców i spada atrakcyjność kwater, ani poza nim, bo psują krajobraz. W Krzeptówkach w 2023 roku górale pozbyli się 27-metrowego masztu po upartym, całodobowym pilnowaniu inwestycji T-Mobile. Teraz protestują przed 45-metrowym masztem w sąsiedztwie stacji benzynowej na Ustupie, czyli w środku miasta.

I chociaż protestów tego typu nie brakuje w naszym kraju, rada Miasta Zakopane bardzo mocno broni interesów mieszkańców tego pogrążonego w smogu turystycznego miasta.

- przytacza stanowisko radnych Gazeta Krakowska

Góralom zdają się przy tym w najmniejszym stopniu przyświecać kwestie ochrony krajobrazu. Radni mówią przede wszystkim o spadku wartości nieruchomości w bezpośrednim otoczeniu nadajników, ryzyku katastrofy budowlanej czy jakichś farmazonach o rzekomym wpływie na zdrowie osób przebywających w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego nadajników przez dłuższy czas.

I tak, są przy tym świadomi, że bez nadajników mogą wystąpić problemy z zasięgiem komórkowym, w tym zerowa dostępność usług w razie przeciążenia sieci w sytuacjach alarmowych. Zakopane zdaje się jednak, że nie szuka głosu rozsądku i ślepo popiera lobby wpływowych mieszkańców.

My jako miasto przychylamy się do tego, czego chcą mieszkańcy. Dlatego na terenach miejskich w ogóle nie oferujemy takiej możliwości. Na terenach prywatnych my jednak nie możemy za dużo zrobić. Dlatego też to stanowisko rady miasta, by radni się jednoznacznie opowiedzieli się w sprawie takich instalacji