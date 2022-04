Korea Południowa zdradza, kiedy pojawi się 6G

Korea Południowa chce zbudować pierwsza siec 6G. Już teraz Koreańczycy wspominają o pierwszych terminach. W rozmowach pada już 2026 rok.

Sieć 5G nie jest już żadną nowością, ale tak naprawdę dalej czekamy aż się rozkręci. Mówimy tu zarówno o jej zasięgu, jak i o rozpowszechnieniu smartfonów 5G. Są jednak dwa kraje, gdzie 5G jest tak oczywiste jak tylko się da. Te dwa kraje zdecydowanie wygrały wyścig technologiczny w tej dziedzinie. To Chiny i Korea Południowa.

Korea Południowa wyprzedzi Chiny w 6G?

W dziedzinie 5G zwykle to Chiny uważa się za największego prymusa, ale Korea Południowa jest tylko odrobinę dalej. Jak będzie w przypadku 6G? Chiny mają masę patentów, a prace idą pełną parą. Korea Południowa nie powiedziała jednak ostatniego słowa. Teraz Koreańczycy zdradzili, kiedy zadebiutuje 6G.

Już w 2026 pojawi się prototyp 6G. Do prawdziwego debiutu powinno dojść w 2028, ale na pełną skalę 6G będzie używana w 2030. To akurat szacunki Samsunga, ale wcześniej pojawiały się bardzo podobne przewidywania LG. Obaj koreańscy giganci współpracują w kwestii 6G. Poprzednie wieści z Chin mówią o podobnych terminach. Będzie to zatem bardzo wyrównany wyścig.

Sieć 6G chcą też zbudować Indie, które bardzo ambitnie opowiadają już o debiucie 6G w... 2023 lub 2024. Nie wiadomo w jaki sposób Indie chcą błyskawicznie postawić 6G i odsadzić w wyścigu dwóch światowych liderów. Zostaje nam życzyć powodzenia.

