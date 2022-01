200 Gb/s w sieci mobilnej? W 6G to możliwe

Gdy my wciąż nie mamy porządnej sieci 5G, w Chinach trwają intensywne prace nad 6G. Tamtejsze media donoszą, że w zaawansowanym technologicznie laboratorium w Nanjing uzyskano prędkość przesyłu danych przekraczającą 200 Gb/s.

Dopiero co opublikowaliśmy wiadomość, w której napisaliśmy, że Samsung wspólnie z firmą Qualcomm osiągnął nową, rekordową szybkość pobierania danych w sieci 5G, przekraczającą 8 Gb/s. Ta imponująca wartość zupełnie blednie w przypadku technologii 6G, nad którą trwają intensywne prace między innymi w Państwie Środka.

Chińskie laboratorium technologiczne w Nanjing ogłosiło znaczące osiągnięcie w transmisji danych w sieci 6G w pasmie terahercowym (1 THz = 1000 GHz). Przesyłanie danych w takich warunkach może zachodzić 10-20 razy szybciej niż w sieciach 5G. Teraz uzyskano jeszcze lepszy wynik, 103,125 Gb/s dla pojedynczej długości fali oraz 206,25 Gb/s dla podwójnej.

Jak wskazują badacze, częstotliwości z zakresu od 300 GHz do 3 THz stanowią bogate zasoby radiowe, które umożliwiają przesyłanie informacji z szybkością rzędu 100 - 1000 Gb/s. Taka przepustowość może służyć przyszłej komunikacji holograficznej, rozwiązaniom metaverse oraz innym nowym aplikacjom.

Zgodnie z planem Purple Mountain osiągnięcie to ma szerokie możliwości zastosowania. Można je na przykład zintegrować z istniejącymi sieciami światłowodowymi w celu rozszerzenia ultraszybkiego dostępu bezprzewodowego 100-1000 Gb/s na zewnątrz i wewnątrz budynków, a także zastąpić połączeniem bezprzewodowym ogromną liczbę kabli w centrach danych, co może znacznie obniżyć koszty oraz zużycie energii. W przyszłości taka łączność może być również użyta w satelitach, bezzałogowych statkach powietrznych i sterowcach, które można zastosować w scenariuszach szybkiej komunikacji bezprzewodowej między klastrami satelitów, między orbitą i Ziemią oraz między satelitami odległymi o ponad 1000 kilometrów od siebie.

Fale o częstotliwościach terahercowych pozwalają przesyłać dane o wiele szybciej, niż fale milimetrowe (mmWave, 24-100 GHz), ale odbywa się to kosztem ograniczonej odległości propagacji sygnału, czyli mniejszego zasięgu. Stanowi to stanowi to wyzwanie dla zastosowania tych zasobów na dużą skalę.

