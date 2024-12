Google wycofuje ikoniczną komendę. Miliony użytkowników muszą zmienić nawyki

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo nie będziemy mogli mówić "Hej Google", aby aktywować Asystenta Google. Firma planuje wprowadzić nowe słowo-klucz na urządzenia z systemem Adroid XR.

Żegnaj "Hej Google, witaj "Hej Gemini"

Wszystkie zapowiedzi Google, odnośnie systemu Android XR wyraźnie wskazują na to, że firma zamierza wycofać popularną komendę głosową "Hej Google". Urządzenia z systemem Android XR prawdopodobnie będą pierwszymi, w których zostanie wdrożone nowe słowo klucz - "Hej Gemini". Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to "Hej Gemini" ostatecznie zastąpi "Hej Google" nie tylko na urządzeniach, ale także we wszystkich usługach Google.

Nie będzie już "Hej Google"

Zmiana ta wpłynie na sposób interakcji z urządzeniami z systemem Android i inteligentymi urządzeniami domowymi. Obecnie, polecenie "Hej Google" jest najbardziej rozpoznawalną metodą aktywacji Asystenta Google. Jednak już od kilku miesięcy Google wycofuje go na rzecz Gemini. Rozszerzenia obsługiwane przez Gemini, stają się coraz potężniejsze - integracje obejmują elementy sterujące aplikacjami takimi, jak: Spotify, Google Messages, Google Home i inne. Biorąc pod uwagę fakt, że Gemini zastępuje Asystenta Google, wcale nie dziwi to, że rozważana jest zmiana kluczowego słowa.

