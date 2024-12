ChatGPT z nowością - dostępna tylko do początku stycznia

Do Świąt Bożego Narodzenia zostało już niewiele czasu, a na całym świecie trwają do nich przygotowania. Nawet ChatGPT uległ magii zbliżających się świąt i stworzył coś bardzo atrakcyjnego - oferuje możliwość bezpośredniej rozmowy ze Świętym Mikołajem.

Rozmowa ze Świętym Mikołajem. Ale właściwie o co chodzi?

OpenAI dodał do swojej listy zaawansowanych trybów głosowych - głos Świętego Mikołaja. Oznacza to, że każdy może porozmawiać sobie ze Świętym Mikołajem. Pozostałe opcje nadal są dostępne, ale kto odrzuci szansę porozmawiania z Mikołajem, zwłaszcza teraz, przed świętami?

Rozmowa ze Świętym Mikołajem "Ho-ho-ho"

Opcja rozmowy z Mikołajem powinna być dostępna za pośrednictwem ikony płatka śniegu, wyświetlanej po prawej stronie paska komunikatów. Jednak, nawet jeśli widzimy jedynie zwykłą ikonę Advanced Voice Mode, powinniśmy móc wybrać Mikołaja z listy głosów, która pojawi się po stuknięciu.

Jedno jest pewne - rozmowa z Mikołajem będzie miała radosny wydźwięk. Podobno, na pytanie czy jest on prawdziwy, otrzymuje się wiadomość wychwalającą magię Bożego Narodzenia. Ale można z nim pogadać o wielu innych sprawach, także o skutkach jedzenia zbyt wielu ciasteczek.

Jednym z warunków korzystania z ChatGPT jest wiek conajmniej 13 lat. Oznacza to, że grupa osób, które najbardziej są zainteresowane Świętym Mikołajem, za bardzo z nim porozmawiać nie może. Chyba, że rodzice zdecydują się na dostęp do trybu Mikołaja wraz z dzieckiem. Jak podaje makeuseof.com, głos Świętego Mikołaja będzie dostępny na całym świecie do początku stycznia. Niemniej jednak, opcja ta otwiera możliwości tworzenia różnych okazjonalnych głosów w ciągu roku.

Źródło zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Źródło tekstu: makeofuse.com