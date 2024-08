Huawei do odbanowania? Tego chce grupa polityków z Kalifornii

Politycy Partii Demokratycznej z Kalifornii lobbują za zmianą polityki wobec Huaweia i zaprzestaniem sankcji. Co jest powodem?

Administracja prezydenta Joe Bidena znalazła się w ogniu krytyki przedstawicieli swojej własnej partii politycznej. Poszło o sankcje na Huaweia. Demokratyczni reprezentanci z Kalifronii Alex Padilla i Zoe Lofgren napisali list do departamentu handlu właśnie na ten temat. Politycy z bastionu Partii Demokratycznej chcą zaprzestania sankcji na Huaweia.

Reprezentanci z Kalifornii chcą zmiany polityki wobec Huaweia

Co jest powodem? Posłowie twierdzą, że jednostronne sankcje wobec Huaweia mają tylko jeden efekt. Jest nim spadek konkurencyjności amerykańskich firm. Huawei się polepsza i idzie do przodu, a Amerykanie stoją w miejscu. Powodem jest właśnie jednostronność sankcji. Drugim powodem jest zamrożenia handlu Huaweia z amerykańskimi firmami technologicznymi z Kalifornii. To ma uderzać w interesy stanu.

Nie jest to zresztą pierwszy ram, kiedy Kalifornia lobbuje za zniesieniem lub zmniejszeniem sankcji wobec Chin czy krytykuje Bidena za podejście do technologii. Wcześniej robił to sam gubernator stanu Gavin Newsom. Za wcześnie jest jednak by stwierdzić, czy list posłów to początek zmiany trendu. Ale takie sytuacje się zdarzały. Kilka lat temu to Republikanie byli jastrzębiami w sprawie TikToka, a Demokraci gołębiami. Teraz sytuacja nieco się odmieniła.

Zobacz: Huawei Mate 70 coraz bliżej. Znamy ceny i wygląd

Zobacz: Fotopojedynek Huawei vs Samsung. Która Ultra lepsza?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: gizmochina, wł