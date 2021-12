Jak obronić się przed Pegasusem? Radzi Jarosław Kaczyński

Jak uniknąć szpiegowania Pegasusem? W tej sprawie wypowiedział się sam wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.

Ostatnio coraz większe kręgi zatacza afera związana z izraelskim oprogramowaniem Pegasus. Oficjalnie ma ono służyć inwigilacji terrorystów. Tyle oficjalnie. Ofiarami Pegasusa mieli paść na przykład prawnicy i politycy związani z polską opozycją. Dość naturalnym rozmówcą w tej kwestii okazał się być Jarosław Kaczyński będący wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Były premier i aktualny prezes Prawa i Sprawiedliwości skomentował aferę. Polityk wyznał, że nie wierzy w inwigilację m.in. Krzysztofa Brejzy, ale na wszelki wypadek polecił sprawę zbadać. Jarosław Kaczyński postanowił podzielić się też dobrymi radami na temat tego, jak uniknąć podsłuchu.

Jak uniknąć podsłuchu Pegasusem? Jarosław Kaczyński ma swoją hipotezę

Zdradził on, że sam używa starego telefonu, który nie ma zbyt wielu funkcji. Co prawda pewnie dałoby się nim coś nagrać, ale polityk musiałby nacisnąć odpowiedni przycisk. Dokładnie używania takich telefonów radzi on wszystkim. Trzeba jednak zaznaczyć, że swego czasu w Internecie znalazła się dokumentacja powiązana z Pegasusem. Mogliśmy się z niej dowiedzieć, że oprogramowanie przystosowane jest do działania na Androidzie, iOS, BlackBerry OS oraz Symbianie. Wynika z tego, że stare telefony też nie są bezpieczne...

Zobacz: Polska w cieniu skandalu. Pegasus ma coraz więcej ofiar

Zobacz: Inwigilacja Pegasusem? Oni twierdzą, że obronią Twój telefon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: interia.pl