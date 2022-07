Polska. Kuriozalna kradzież. Ucierpiało całe osiedle

O pechu może mówić firma G.ART Technology z Sypniewa oraz jej klienci. Ktoś ukradł temu dostawcy Internetu drewniany słup, na którym podwieszone były światłowody. Złodzieje doprowadzili w ten sposób do uszkodzenia sieci światłowodowej na osiedlu i odcięcia jego mieszkańców od Internetu.

Sypniewska firma wyznaczyła nagrodę dla osoby, która wskaże lub przyczyni się do znalezienia złodzieja. Jest nią 12mc dostępu do Internetu z instalacją. Nie wiemy, czy sprawca został ujęty, ale połakomienie się na drewniany słup jest na tyle ciekawym przypadkiem, że postanowiliśmy podzielić się tą informacją z naszymi Czytelnikami.

Przy okazji warto przypomnieć, że zgodnie z art. 254a kodeksu karnego:

Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.