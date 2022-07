Orange synchronizuje czas. Wiemy jak i po co

Orange to znany operator telekomunikacyjny, świadczący usługi klientom indywidualnym oraz biznesowym. Pomarańczowi są również źródłem synchronizacji czasu dla innych telekomów.

Jak odmierzamy czas?

Pierwotnym punktem odniesienia dla skali czasu był ruch obrotowy Ziemi. Nasza planeta porusza się wokół własnej osi w różnym tempie – szybciej lub wolniej. To oznacza, że sekunda nie zawsze trwałaby tyle samo.

– powiedział Marek Brawański, odpowiedzialny w Orange za synchronizację czasu

Ze względu na nieregularności w ruchu Ziemi, człowiek musiał sięgnąć po bardziej regularne zjawiska, na których mógł oprzeć pomiar czasu. Najlepsze do tego okazały się zjawiska fizyczne, na przykład przejścia energetyczne w atomie cezu. Tak powstały zegary atomowe. Czy są one dokładne? Tak zwane :fontanny cezowe" mogą się pomylić o 1 sekundę na 150 milionów lat. To bardzo dokładny sposób pomiaru czasu.

Zasoby do dokładnego odmierzania czasu ma w Polsce Główny Instytut Miar czy różne ośrodki naukowe, ale także Orange Polska. Jednak posiadanie dokładnego zegara atomowego to nie wszystko, ponieważ ważne jest również nieustanne porównywanie jego wskazań z krajową i międzynarodową skalą czasu UTC (Universal Coordinated Time, uniwersalny czas skoordynowany). Wzorce czasu na całym świecie porównują dane i wysyłają je do Międzynarodowego Biura miar i Wag (BIMP, Bureau International des Poids et Mesures), mieszczącego się pod Paryżem. Po przeliczeniu otrzymują informację korygującą. Wzorce czasu od Orange Polska są składnikiem polskiej skali czasu UTC PL.

Czas odmierzany przez zegary atomowe (TAI) biegnie cały czas jednakowo, z czego wynika jego rozbieżność z czasem odmierzanym ruchem obrotowym Ziemi. Różnice niweluje się poprzez dodawanie lub odejmowanie tak zwanych sekund przestępnych. W ten sposób powstaje czas UTC.

W ostatnich latach ruch obrotowy Ziemi zwalnia, dlatego czas UTC jest coraz bardziej opóźniony względem czasu atomowego, czyli TAI. Obecnie opóźnienie wynosi około 37 sekund.

– wyjaśnia ekspert

Synchronizacja czasu – jak i po co?

Synchronizacja czasu to sztuka korekt i porównań. To jak ustawianie czasu w swoim zegarku. Nie mając innego źródła, nie ustawimy prawidłowej godziny. Dawniej dzwoniliśmy do zegarynki. Dzisiaj firmy korzystają z usługi synchronizacji dostarczanej przez wiarygodne źródła, przede wszystkim Główny Urząd Miar albo Orange.

– powiedział Marek Brawański

Wzorce czasu są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania wielu systemów, w tym także sieci telekomunikacyjnych. Chodzi o bezpieczeństwo, dostępność i ciągłość usług. Orange Polska oferuje synchronizację czasu w pakiecie z innymi usługami, na tym samym łączu, z czego mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, a także ogromne centra danych. Orange chwali się, że jako jedyny operator posiada kompleksowy system monitoringu jakości synchronizacji czasu dostarczanej klientom.

Jeśli chodzi o sposób przekazywania czasu, to najlepsze są do tego łącza optyczne. Orange pracuje nad tym, by na potrzeby synchronizacji sieci telekomunikacyjnych zaadoptować zaadoptować technologię White Rabbit (biały królik). Jest to prowadzony Europejską Organizację Badań Jądrowych (CERN) projekt, celem którego jest stworzenie niezawodnej synchronizacji czasu na potrzeby Wielkiego Zderzacza Hadronów. Mówimy tu o dokładności poniżej nanosekundy (10-9 s).

Orange Polska jest źródłem synchronizacji czasu dla innych operatorów. Pomarańczowi rozszerzają swoją dotychczasowa ofertę o precyzyjną synchronizację czasu, działającą w oparciu o protokół PTP (Precision Time Protocol).

5G a synchronizacja czasu

Synchronizacja czasu jest niezbędna dla prawidłowego działania urządzeń sieciowych – od stabilizacji częstotliwości nadawania stacji bazowych, poprzez prawidłowe oznaczenie czasu rozpoczęcia i zakończenia połączeń telefonicznych, po precyzyjną synchronizację nadajników stacji bazowych najnowszego standardu telefonii komórkowej 5G. Dyscyplina czasowa sygnałów 5G umożliwia świadczenie zaawansowanych usług niedostępnych w sieciach poprzedniej generacji. Sieć 5G może być źródłem czasu dla autonomicznych maszyn w Przemyśle 4.0.

Prawidłowy, pewny i certyfikowany czas jest także elementem bezpieczeństwa cybernetycznego. Atak na zegary to element wojny cybernetycznej. Ultraprecyzyjna synchronizacja czasu, dostarczana przez sieć 5G, może być wykorzystywana przez sieci energetyczne na przykład do namierzania miejsca awarii i zapobiegania blackoutom. Jest także warunkiem koniecznym integracji zielonych źródeł energii z siecią energetyczną.

