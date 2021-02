Huawei zwalnia pięciu pracowników za rozpuszczanie plotek

Huawei zwolnił pięciu swoich pracowników za rozpuszczanie plotek na temat firmy. Wszystko to działo się na rynku macierzystym firmy.

Firmy, które działają w sektorze telekomunikacji najlepiej zdają sobie sprawę, jakie szkody mogą wyrządzić fałszywe informacje. Szczególnie, jeśli jest to Huawei, a sytuacja ma miejsce na rynku chińskim. Producent regularnie notuje wyniki na chińskim rynku w przedziale 37-45% i to właśnie Państwo Środka odpowiada za 2/3 sprzedanych telefonów Huaweia. Jest to też największy rynek dla firmy w każdym innym segmencie. Producent nie mógł sobie zatem pozwolić na to, by utracić choćby kawałek swojego najważniejszego rynku.

Pięciu pracowników firmy postanowiło jednak zarobić na potencjalnych kłopotach swojego pracodawcy. Rozsiewali oni plotki na różnych grupach na WeChacie, czyli najpopularniejszym chińskim komunikatorze. Udało im się nawet przekonać rynek, że kilku członków kierownictwa firmy odeszło. Sami zainteresowani członkowie władz musieli jeszcze tego samego dnia wszystkiemu oficjalnie zaprzeczać. Winowajcy już stracili pracę. Jednocześnie Huawei powiadomił o wszystkim policję w Shenzhenie.

Zobacz: Huawei szykuje tłumacza Petal Translate

Zobacz: Huawei P40 w wersji 4G już niedługo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: huaweicentral, wł