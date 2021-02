Huawei P40 w wersji 4G już niedługo

Huawei szykuje kolejną wersję swojego zeszłorocznego modelu Huawei P40. Będzie co prawda tańsza, ale zabraknie jednej ważnej cechy.

Pierwszym flagowcem Hauweia bez usług Google był Mate 30. Ta seria miała bardzo twarde lądowanie poza Chinami, jednak udało jej się przetrzeć szlaki. Huawei P40 miał już nieco ułatwione zadanie. Nie znaczy jednak, że łatwe... Mimo tego seria P40 kusiła bardzo dobrą specyfikacją techniczną i wyraźnie niższą ceną niż taka, którą po takich podzespołach moglibyśmy się spodziewać. Wszystko to po to, by wynagrodzić brak usług Google. Zeszłoroczny Huawei P40 był urządzeniem naprawdę udanym. Teraz doczeka się on kolejnej wersji.

Czym konkretnie będzie się ona różniła? Okazuje się, że zabraknie tam łączności 5G. Stare/nowe urządzenie zasilać będzie Kirin 990 w wersji 4G. Układowi temu nie tylko brakuje najnowszego standardu łączności, ale generalnie jest nieco słabszy. Reszta specyfikacji będzie bez zmian. Nowy wariant będzie przede wszystkim... tańszy. Telefon ma uroczą nazwę kodową ANA-AL00 i już przeszedł niezbędną certyfikację. Nie wiemy jednak, czy smartfon pojawi się też na innych rynkach niż ten chiński.

