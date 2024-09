Jaki zegarek Huawei wybrać w 2024 roku? Ceny i przedsprzedaż

Huawei zasypał nas nowymi zegarkami z serii Watch GT5. Do wyboru jest aż 5 modeli w rozmiarze 46 mm, dwa modele 42 mm i 5 modeli 41 mm. Na deser dostaliśmy także dwa kolory Huawei Watch D2 z aparatem do mierzenia ciśnienia.

Huawei Watch GT5. Ceny i przedsprzedaż

Zegarki Huawei GT5 są dostępne w wersjach:

41 mm Active – 1099 zł (srebrna koperta ze stali szlachetnej, czarny pasek fluoroelastomerowy)

(srebrna koperta ze stali szlachetnej, czarny pasek fluoroelastomerowy) 41 mm Blue – 1099 zł (stalowa koperta, błękitny pasek)

(stalowa koperta, błękitny pasek) 41 mm Classic – 1199 zł (złota stal, pasek ze skóry kompozytowej)

(złota stal, pasek ze skóry kompozytowej) 41 mm Brown – 1199 zł (stal, beżowy pasek z plecionego kompozytu)

(stal, beżowy pasek z plecionego kompozytu) 41 mm Elegant – 1299 zł (złota koperta ze stali, złota bransoleta mediolańska)

46 mm Active – 1099 zł (czarna, stalowa koperta, czarny pasek fluoroelastomerowy)

(czarna, stalowa koperta, czarny pasek fluoroelastomerowy) 46 mm Blue – 1199 zł (stalowa koperta, niebieski pasek kompozytowy)

(stalowa koperta, niebieski pasek kompozytowy) 46 mm Classic – 1199 zł (stalowa koperta, brązowy pasek ze skóry kompozytowej)

Kup zegarek Huawei Watch GT5 w wersji 41 mm lub 46 mm na Huawei.pl



Huawei Watch GT5 Pro dla wymagających

Huawei Watch GT5 Pro został wprowadzony w czterech wersjach, kierowanych do mężczyzn i do kobiet:

46 mm Active – 1599 zł (koperta z ciemnego, matowego tytanu, czarny pasek)

(koperta z ciemnego, matowego tytanu, czarny pasek) 46 mm Elite – 1999 zł (koperta z jasnego tytanu i tytanowa bransoleta)

42 mm Active – 1799 zł (ceramiczna koperta ze złotymi elementami, biały pasek z fluoroelastomeru)

(ceramiczna koperta ze złotymi elementami, biały pasek z fluoroelastomeru) 42 mm Elegant – 2399 zł (ceramiczna koperta i ceramiczna bransoleta)

Kup zegarek Huawei Watch GT5 Pro w wersji 42 mm lub 46 mm na Huawei.pl



Do każdego z wymienionych powyżej zegarków Huawei dorzuca słuchawki Huawei FreeBuds 5i o wartości 299 zł. By je zdobyć, musisz kupić zegarek w przedsprzedaży, czyli między 19 września i 27 października.

Huawei Watch Ultimate Green. W 2024 na zielono

Huawei Watch Ultimate Green (46 mm) kosztuje 3899 zł. W zestawie znajduje się tytanowa bransoleta, zielony pasek HNBR oraz zielony tkany pasek kompozytowy. Jeśli kupisz go w przedsprzedaży przed 27 października, otrzymasz także słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 (w prezencie lub za 1 zł, zależnie od sklepu).

Huawei Watch D2. Cena, przedsprzedaż, wymiana paska

Huawei Watch D2 to zegarek wyjątkowy pod wieloma względami. Poza tym, że ma wszystkie funkcje smartwatcha Huawei Watch, ma też wbudowaną pompę i rękaw do mierzenia ciśnienia ukryty w pasku. To pozwala nie tylko szybko wykonać pomiar ciśnienia tętniczego na życzenie, ale też zaplanować pomiary cykliczne. Pod tym względem może zastąpić niewygodny holter. W aplikacji mobilnej można też wygenerować raport dla kardiologa.

Huawei Watch D2 kosztuje 1599 zł. Dostępne są dwie wersje: matowa stal szlachetna w kolorze złota z białym paskiem oraz czarna matowa stal szlachetna z czarnym paskiem.

Kup zegarek Huawei Watch D2 w wersji czarnej lub białej Huawei.pl

Jeśli kupisz go w przedsprzedaży – czyli między 19 września i 27 października, zostanie wysłany po 1 października. Do zegarka otrzymasz słuchawki Huawei Freebuds 5i o wartości 299 zł (gratis lub za 1 zł, zależnie od sklepu).

Ponadto w czasie dwóch lat od zakupu zegarka przysługuje jedna wymiana paska w prezencie (wartość: 199 zł).

Do każdego zegarka Huawei dodaje 3 miesiące abonamentu Huawei Health+ za darmo (wartość: 105 zł). Huawei oferuje także możliwość dokupienia taniej w zestawie: dodatkowych pasków za 69 zł, opaski HUAWEI Band 9 za 179 zł lub wagi HUAWEI Scale 3 za 109 lub 9,90 zł (zależnie od kupowanego zegarka). Ponadto na Huawei.pl można przedłużyć o rok gwarancję na zegarek ze zniżką -60%. Zakupy można rozłożyć na 20 rat RRSO 0%.

Sprawdź promocje na nowe zegarki Huawei Watch

Źródło zdjęć: Anna Rymsza, Mieszko Zagańczyk

Źródło tekstu: Huawei, własne