Huawei Polska ogłasza nabór startupów do Huawei Startup Challenge. Zwycięzcy zgarną 100 tys. nagrody

Huawei Polska we współpracy z Fundacją Startup Hub Poland zaprasza młodych innowatorów do Huawei Startup Challenge – inicjatywy, dzięki której twórcy będą mogli zaproponować swoje rozwiązania w walce z wszelkiego rodzaju wykluczeniami.

Niski współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wykluczenie cyfrowe różnych grup społecznych, brak dostępu do edukacji, transportu czy usług medycznych – to tylko kilka powszechnych problemów społecznych, które dodatkowo pogłębiło pojawienie się koronawirusa. Taki był punkt wyjścia dla Huawei Startup Challenge. We współpracy z Fundacją StartUp Hub Poland, ogłoszonej jeszcze w listopadzie, firma Huawei wesprze startupy, które w swoich przedsięwzięciach przyczynią się do minimalizacji zjawiska wykluczenia.

Zobacz: Huawei ogłasza Startup Challenge i szuka pomysłów na walkę z wykluczeniami

Niwelowanie różnic w kompetencjach cyfrowych i dostępie do technologii nie będzie możliwe bez nowoczesnych narzędzi, wdrażanych zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. W ramach projektu #HuaweiStartupChallenge będziemy promować innowacyjne pomysły, które dopiero kiełkują w ramach startupów, a których celem jest pomoc osobom wykluczonym. Dzięki naszemu wsparciu rozwiązania te zyskają szansę na szybszy rozwój i osiągnięcie globalnego zasięgu

– mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Huawei Startup Challenge to program służący nagłośnieniu i doskonaleniu najlepszych pomysłów startupów, które mają pomysły na ograniczenie wszelkiego rodzaju wykluczeń. Dzięki programowi pomysłodawcy otrzymają odpowiednie wsparcie podczas realizacji projektów. Ponadto trzy najlepsze projekty wypracowane podczas Huawei Startup Challenge otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 100 tys. zł, 50 tys. zł i 35 tys. zł odpowiednio za zajęcie I, II i III miejsca.

Zobacz: Alior Bank wyłonił startupy uczestniczące w programie RBL_START. Będą rozwijać aplikację mobilną

Zgłoszenia startupów do programu są przyjmowane w kategoriach określających wyzwania, na które odpowiadają opracowane przez nie projekty, takie jak:

budowanie nowej dostępności społecznej ,

, zwalczanie wykluczenia cyfrowego,

cyfrowego, wspieranie edukacji na obszarach wiejskich,

na obszarach wiejskich, tworzenie miejsc pracy związanych z technologią 5G dla lokalnych społeczności,

związanych z technologią dla lokalnych społeczności, ochrona środowiska naturalnego,

naturalnego, inwestowanie w niezawodność i cyberbezpieczeństwo ,

, badania nad nowymi sposobami oszczędzania i magazynowania odnawialnych źródeł energii.

Aplikacje do Huawei Startup Challenge można będzie składać do 5 lutego 2021 r. poprzez stronę https://startuphub.pl/huawei/

Do 19 lutego będzie miała miejsce selekcja zgłoszonych projektów, następnie 22 lutego ruszy cykl aktywności programu. Trzy najlepsze projekty zostaną wyróżnione i nagrodzone ostatniego dnia marca podczas Wielkiego Finału Huawei StartUp Challenge.

Zobacz: Polkomtel poszukuje startupów wykorzystujących technologię 5G

Zobacz: 5G na Politechnice Łódzkiej już działa. Startupy i studenci mogą korzystać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Huawei