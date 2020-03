Huawei chce podbić Indie razem z lokalnym sklepem z aplikacjami

Huawei ma plan jak rozpropagować swoje usługi mobilne na drugim największym rynku smartfonów na świecie. Trzeba przyznać, że to ambitny plan.

Obecnie na rynku indyjskim dominują trzy marki: Xiaomi, Vivo oraz Samsung. Jaki plan na rozwój może mieć Huawei, który zmaga się z problemami wynikającymi z braku usług Google w najnowszych smartfonach? Okazuje się, ze ratunkiem ma być App Bazaar. To lokalny sklep z aplikacjami, który jest bardzo popularny w Indiach i moźna tam znaleźć aż 400 tysięcy aplikacji. największy chiński producent uważa, że jeśli nawiąże współpracę OSLabs (wydawcą Indus OS i co za tym idzie - sklepu App Bazaar), to mieszkańcy Indii kupią jego telefony nie dbając ani o brak Google Play, ani o zasoby Huawei App Gallery.

Huawei ma jednak pewien problem. Wcześniej Samsung wykupił 20% udziałów w OSLabs, a nie jest pewne czy tak duży udziałowiec zgodzi się na jakikolwiek układ, który może premiować jego konkurenta.

