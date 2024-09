Pokazowy numer Izraela. Załatwili setki bojowników bez żadnego wystrzału

Fala wybuchów trwała około godziny po początkowych detonacjach, które miały miejsce około godziny 15:45 czasu lokalnego. Jak poinformowały libańskie siły bezpieczeństwa wewnętrznego, doszło do wybuchów szeregu bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych w całym Libanie, zwłaszcza na południowych przedmieściach Bejrutu.

W wyniku eksplozji zginęły przynajmniej 3 osoby, w tym 2 bojowników Hezbollahu. Trzecią ofiarą była dziewczynka. Jednym z zabitych był syn członka libańskiego parlamentu należącego do Hezbollahu. Jak podała agencja informacyjna Fars, niewielkich obrażeń doznał Mojtaba Amani, irański ambasador w Libanie i przebywa on aktualnie w szpitalu.

Reuters, powołując się na trzy niezależne źródła, poinformował, że eksplodujące pagery były najnowszym modelem, który został wprowadzony do obiegu przez Hezbollah w ostatnich miesiącach. Rodzaj obrażeń był różny, od urwanych palców, przez poważne rany w okolicy krocza, po obrażenia twarzy i oczu, zależnie od ulokowania urządzenia w momencie wybuchu. Szpitale wypełniły się ofiarami i okrzykami bólu, a Libański Czerwony Krzyż wysłał do pomocy ponad 50 karetek i 300 medyków.

This is incredible



Israel has literally blown off the bollocks of Islamic terrorists Hezbollah



Israel hacked the pagers in their pockets and has blown up their testicles



https://t.co/OxYsiPi8aT