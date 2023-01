Google zwalnia. Zatrudnienie straci 12 000 osób

Google chce się pozbyć 12 tysięcy pracowników. Niektórzy z nich stracą zatrudnienie ze skutkiem natychmiastowym.

Reuters poinformował, że spółka Alphabet, której główną częścią jest Google, zamierza zredukować zatrudnienie o 12 tysięcy osób. To około 6% siły roboczej giganta z Mountain View. Cięcia pojawiają się w delikatnym momencie dla amerykańskiej firmy, która od dawna jest liderem w kluczowych obszarach badań nad sztuczną inteligencją, a teraz stoi przed wyzwaniem ze strony Microsoft (więcej o tym w tekście podlinkowanym poniżej).

Zobacz: Microsoft z gigantyczną inwestycją. W tle sztuczna inteligencja

Zwolnienia, o których mowa, będą podobno obejmować różne sektory i działy, takie jak rekrutacja, zespoły korporacyjne, a także własne działy inżynieryjne i produktowe Google'a. Nie wiadomo jednak, czy pracownicy niedawno zamkniętego projektu gier w chmurze Stadia są uwzględnieni w całkowitej liczbie zwalnianych osób. Wiadomo natomiast, że decyzja została podjęta po przeglądzie pracowników i priorytetów amerykańskiej korporacji, przez co pracę stracą osoby w różnych regionach geograficznych

Fakt, że te zmiany wpłyną na życie pracowników Google, ciąży na mnie i biorę pełną odpowiedzialność za decyzje, które nas tu zaprowadziły.

– stwierdził Sundar Pichai, CEO spółki Alphabet

W Stanach Zjednoczonych, gdzie Alphabet wysłał już e-maile do dotkniętych pracowników, zwalniani mają otrzymać odprawę oraz sześciomiesięczną opiekę zdrowotną, a także wsparcie imigracyjne. W przypadku innych krajów zawiadamianie pracowników o zwolnieniu potrwa dłużej ze względu na lokalne przepisy i praktyki. Warto w tym miejscu dodać, że na przykład pracownicy w Polsce są, dzięki zapisom w prawie pracy, znacznie lepiej chronieni niż osoby zatrudnione w USA, gdzie wiele zależy od umowy oraz dobrej woli pracodawcy.

Inny amerykański gigant, Microsoft, ogłosił w tym tygodniu, że obawy o recesję zmuszają go do opróżnienia 10 tysięcy miejsc pracy. To mniej niż 5% siły roboczej korporacji z Redmond. Firma, którą kieruje Satya Nadella, chce się skupić w przyszłości na większym nasycaniu swoich produktów sztuczną inteligencją.

Zobacz: Google kopiuje Apple. Trwają prace nad nowym urządzeniem

Zobacz: Android 13 ma 5 miesięcy i 5% rynku urządzeń z systemem Google

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lets Design Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Reuters