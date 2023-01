Google kopiuje Apple. Trwają prace nad nowym urządzeniem

Google pracuje nad nowym urządzeniem, które — nie ma co ukrywać — będzie kopią rozwiązania Apple.

Google kopiuje Apple. Twórcy Androida pracują nad własnym trackerem na wzór AirTaga. Do takich informacji dotarł Kuba Wojciechowski, znany na Twitterze jako @Za_Raczke, który jest deweloperem i podobne smaczki znajduje się w kodzie systemu oraz aplikacji.

AirTag Google'a

Urządzenie na ten moment ma kodową nazwę Grogu. Pochodzi ona od niezwykle popularnej postaci z serialu The Mandalorian, znanej także jako Baby Yoda. Lokalizator ma pełnić dokładnie taką samą rolę, jak Apple AirTag, czyli służyć do znajdywania zagubionych rzeczy, np. kluczy od samochodu czy portfela. Wystarczy wcześniej przyczepić do nich lokalizator.

Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" - report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

Na temat urządzenia nie wiemy wiele. Na pewno będzie to gadżet mały, właśnie po to, aby przyczepić go do kluczy czy schować w portfelu. Podobno ma być wyposażony w niewielki głośnik, dzięki któremu ma wydawać z siebie dźwięki. Ma to ułatwić szukanie zgubionych rzeczy, np. w domu. Według plotek niewielka bateria ma wytrzymać mniej więcej rok. Cena nie jest jeszcze znana.

Jeśli informacje o lokalizatorze są prawdziwe, to prawdopodobnie zostanie zaprezentowany na najbliższym wydarzeniu Google I/O, które odbędzie się w maju tego roku.

