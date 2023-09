Google ma dziś urodziny. Minęło 25 lat od powstania wyszukiwarki

Wyszukiwarka Google kończy dziś 25 lat. Z tej okazji gigant przygotował nowe Doodle, czyli specjalne logo marki, dopasowane do okazji. Możemy to zobaczyć na przykład na stronie www.google.pl.

Google zostało założone przez Larry’ego Page’a oraz Sergey’a Brina w 1996 roku w ramach projektu studenckiego na Uniwersytecie Stanforda. Obaj uważali, że wyszukiwarka oparte na matematycznej analizie zależności pomiędzy stronami internetowymi działałaby lepiej niż metody zwykłego segregowania wyników na podstawie częstotliwości występowania wyszukiwanej frazy. Początkowa nazwa stworzonego narzędzia to BackRub, słowo pochodzące od angielskiego backlink, oznaczającego liczbę stron linkujących do danego wyniku.

We wrześniu 1998 roku powołano do życia spółkę Google Inc., która na początku miała swoją siedzibę w Menlo Park (Kalifornia, USA). Niedługo potem została uruchomiona strona google.com, a w lutym 1999 roku siedziba spółki została przeniesiona do Palo Alto w Kalifornii, a następnie do Mountain View (również w Kalifornii), gdzie mieści się do dzisiaj. Powstanie wyszukiwarki Google datuje się na 27 września 1998 roku, co miało miejsce dokładnie 25 lat temu.

Los lub szczęście sprawiło, że doktoranci Sergey Brin i Larry Page poznali się pod koniec lat 90. w ramach programu informatyki na Uniwersytecie Stanforda. Szybko przekonali się, że podzielają podobną wizję: uczynić sieć WWW miejscem bardziej dostępnym. Oboje niestrudzenie pracowali w swoich pokojach w akademiku, aby opracować prototyp lepszej wyszukiwarki. Ponieważ poczynili znaczące postępy w projekcie, przenieśli działalność do pierwszego biura Google – wynajętego garażu. 27 września 1998 roku oficjalnie narodziła się firma Google Inc.

– czytamy na stronie Google Doodle

Przez ćwierć wieku wiele się zmieniło, w tym logo wyszukiwarkowego giganta. Misja pozostała jednak ta sama: uporządkowanie informacji ze świata oraz uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi.

Dziękujemy, że rozwijaliście się razem z nami przez ostatnie 25 lat. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, dokąd zaprowadzi nas przyszłość.

– podsumowało Google

