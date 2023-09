Google uśmierci kolejną aplikację. Co z użytkownikami?

Firma Google ogłosiła, że kończy z aplikacją Podcasts. Narzędzie to ma działać do 2024 roku. Wiemy, co czeka subskrybentów usługi.

Korzystasz z Podcastów Google? Jeśli podoba Ci sie to, że podcasty są u giganta z Mountain View oddzielone od muzyki, mając swoją własną aplikację, to nie mamy dla Ciebie dobrych wieści. W przyszłym roku aplikacja Google Podcasts ma zniknąć, a jej funkcje przejmie YouTube Music.

Na razie nic się nie zmienia – możesz korzystać z Podcastów Google tak jak do tej pory. Podcasty zostaną udostępnione w YouTube Music do końca tego roku, a przez pierwsze kilka miesięcy 2024 roku będziemy wprowadzać w Twoim regionie narzędzia umożliwiające przeniesienie subskrypcji podcastów z Podcastów Google. W YouTube Music będzie można słuchać podcastów na takich samych zasadach jak w Podcastach Google, bez płatnej subskrypcji. Jeśli aplikacja YouTube Music Ci nie odpowiada, narzędzia będą umożliwiały pobranie pliku z subskrypcjami programów i zaimportowanie go do aplikacji, która obsługuje taki import. Możesz też skorzystać z Google Takeout, aby wyeksportować dane z Podcastów Google ze swojego konta Google.

– napisał Google do subskrybentów

Chociaż ogłoszenie może się wydawać nagłym, już wcześniej pojawiły się oznaki, że Google powoli przygotowuje się do tej chwili. Na początku roku wyszukiwarka Google nie wyświetlała już przycisków odtwarzania w podcastach z linkami do Podcastów Google. Kilka miesięcy później Google wprowadził obsługę podcastów do YouTube Music i nie wymagał płatnej subskrypcji do oglądania lub słuchania, ale było to dostępne tylko w USA.

Z uwagi na ogłoszenie firmy Google, można oczekiwać, że YouTube Music czeka na kilka aktualizacji w nadchodzących miesiącach. Obecnie obsługa podcastów w YouTube Music jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej. Google twierdzi, że dąży do rozszerzenia tego na cały świat do końca 2023 roku.

