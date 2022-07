Sklep Google Play ma 10 lat i nowe logo

Google świętuje 10. urodziny swojego sklepu z aplikacjami. Z tej okazji amerykański gigant postanowił odświeżyć logo sklepu Google Play, którego kolory lepiej teraz pasują do innych usług giganta z Mountain View.

Sklep Google Play ma już 10 lat. Świętowanie okrągłych urodzin to dla amerykańskiej firmy dobra okazji do poprawy logo sklepu, którego bardziej stonowana kolorystyka ma teraz lepiej pasować do innych usług Google'a. Zmienił się też sam trójkąt w logo, który ma teraz bardziej zaokrąglone rogi.

Wprowadzamy nowe logo, które lepiej odzwierciedla magię Google i pasuje do marki wspólnej dla wielu naszych pomocnych produktów – wyszukiwarki, Asystenta, Zdjęć, Gmaila i innych.

– powiedział Tian Lim, wiceprezes Google Play

Do 2012 roku sklep firmy Google z aplikacjami dla Androida był znany pod nazwą Android Market, która 10 lat temu zmieniła się na Google Play.

Dziesięć lat później ponad 2,5 miliarda ludzi w ponad 190 krajach korzysta z Google Play każdego miesiąca, aby odkrywać aplikacje, gry i treści cyfrowe. A ponad 2 miliony programistów współpracuje z nami, aby budować swoje firmy i docierać do ludzi na całym świecie.

– dodał Tian Lim

Urodzinowa promocja

Z okazji urodzin sklepu firma Google przygotowała promocję, z której można skorzystać w krajach, w których działa program Google Play Points (czyli nie w Polsce). Z okazji 10-lecia Google Play użytkownicy mogą otrzymać 10 razy więcej punktów niż zwykle za zakupy w sklepie.

