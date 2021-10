Galaxy S21 FE już za kilka dni? Samsung zaprasza na Galaxy Unpacked 2021 Part 2

Samsung ogłosił, że 20 października o godzinie 16:00 naszego czasu odbędzie się wydarzenie o nazwie Galaxy Unpacked 2021 Part 2. Prezentacja odbędzie się on-line w kanałach Samsunga. Premiera została zapowiedziana przez producenta w mediach społecznościowych w formie krótkiej animacji, która nie zdarza zbyt wielu szczegółów imprezy. Jedna z możliwych opcji to premiera długo oczekiwanego smartfonu Galaxy S21 FE oraz tabletu Galaxy Tab S8.

Nasi użytkownicy są wieloaspektowi i żyją na wiele kolorowych, interesujących i wyjątkowych sposobów. Dlatego też technologia, z której korzystają na co dzień, powinna odzwierciedlać ich indywidualizm. Dołącz do Galaxy Unpacked Part 2 20 października, aby zobaczyć, jak Samsung otwiera nowe możliwości wyrażania siebie dzięki technologii. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube firmy Samsung od godziny 10:00 ET