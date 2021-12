Dziś są urodziny SMS-a. Czy pamiętasz te czasy…?

Wiadomości SMS to jedna z najprostszych usług w telefonii komórkowej. Mimo upływu lat i ogromnego skoku technologicznego wciąż są używane i nic nie wskazuje na ich rychły koniec. Dziś SMS obchodzi urodziny – zobacz jego historię.

Pierwsza wiadomość SMS (ang. Short Message Service) została wysłana 3 grudnia 1992 roku w Wielkiej Brytanii. Tego dnia pracownik operatora Vodafone, Neil Papworth, napisał do kolegów krótkie „Merry Christmas”. Od tego się zaczęła ogromna popularność tekstowych wiadomości z telefonów.

Zobacz: Rząd wysyła ważne SMS-y z instrukcją dla Polaków. Lepiej się zastosuj

Pierwsze SMS-y w pionierskich latach telefonii komórkowej GSM stworzone zostały jako narzędzie dla operatorów, którzy mogli w ten sposób wysyłać jednostronne komunikaty do swoich klientów, na przykład o zmianach w pracy sieci czy ofertach, podobnie zresztą jak wciąż się to stosuje. Stąd się też bierze limit 160 znaków. Twórcy tego rozwiązania uznali, że do celów technicznych tyle wystarczy. Początkowo istniało też ograniczenie, które nie pozwalało na wymianę SMS-ów między różnymi operatorami. Na tę funkcję trzeba było czekać parę ładnych lat.

Nikt wówczas nie myślał jeszcze, że SMS-y staną się jedną z najpopularniejszych form komunikacji między wszystkimi użytkownikami sieci komórkowych, a nawet częściowo też stacjonarnych, na całym świecie, przez kolejne dekady.

Zobacz: Matti Makkonen uważany jest za ojca SMS-ów. Gdyby żył, kończyłby właśnie 67 lat

Dziś SMS obchodzi 29. urodziny

29-letnia historia SMS-a zaczyna się od życzeń świątecznych i faktycznie była taka dekada na początku wieku, kiedy w każdą Wigilię co kilka minut pikała nam komórka, bo przyszedł kolejny SMS-owy wierszyk. Dziś takich wiadomości dostajemy sporo mniej. Myślę, że gdyby większość z nas przejrzała zawartość skrzynki w telefonie, znajdziemy w niej więcej potwierdzeń nadania paczki czy terminów wizyty u dentysty niż wiadomości od znajomych. Ale to normalne u każdego prawie-trzydziestolatka, że robi teraz inne rzeczy niż w dzieciństwie i młodości. Nie oznacza to, że SMS znika z naszego życia, tylko podobnie jak radio czy zegarek adaptuje się do nieco innej roli niż spełniał kiedyś

– komentuje Maja Wiśniewska, Marketing Manager SMSAPI.

Co się wydarzyło przez te lata? Oto najważniejsze wydarzenia z historii wiadomości tekstowych:

3 grudnia 1992 r . - pierwsza wiadomość SMS wysłana w Wielkiej Brytanii. Neil Papworth z Vodafone napisał do kolegów „Merry Christmas”

. - pierwsza wiadomość SMS wysłana w Wielkiej Brytanii. Neil Papworth z Vodafone napisał do kolegów „Merry Christmas” 1993 - fiński operator Radiolinja jako wprowadza usługę przesyłania wiadomości tekstowych między użytkownikami tej sieci

- fiński operator Radiolinja jako wprowadza usługę przesyłania wiadomości tekstowych między użytkownikami tej sieci 1994 - na rynek trafia Nokia 2010 , pierwszy telefon komórkowy z klawiaturą pozwalającą na wygodne pisanie SMS-ów

- na rynek trafia , pierwszy telefon komórkowy z klawiaturą pozwalającą na wygodne pisanie SMS-ów 1999 - pojawia się opcja wysyłania SMS-ów także do abonentów spoza własnej sieci

- pojawia się opcja wysyłania SMS-ów także 1999 - powstaje program SMS Express (późniejsze Gadu Gadu) który jako pierwszy w Polsce pozwalał na wysyłanie SMS-ów z internetu za darmo - wiadomość z telefonu kosztowała wówczas kilkadziesiąt groszy

- powstaje program (późniejsze Gadu Gadu) który jako pierwszy w Polsce pozwalał na wysyłanie SMS-ów z internetu za darmo - wiadomość z telefonu kosztowała wówczas kilkadziesiąt groszy 2001 - po raz pierwszy w Polsce uruchomiono SMS Premium , za jego pomocą widzowie programu Big Brother mogą głosować na ulubionych uczestników

- po raz pierwszy w Polsce uruchomiono , za jego pomocą widzowie programu Big Brother mogą głosować na ulubionych uczestników 2002 – na rynek wchodzi Sony Ericsson T68i , pierwszy telefon z możliwością wysyłania wiadomości MMS, które miały zastąpić SMS-y

– na rynek wchodzi , pierwszy telefon z możliwością wysyłania wiadomości MMS, które miały zastąpić SMS-y 2007 - na rynek wchodzi iPhone i rozpoczyna erę smartfonów z dostępem do internetu. Dzięki nim SMS-y nie muszą już mieć 160 znaków, mogą zawierać linki i grafikę.

- na rynek wchodzi iPhone i rozpoczyna erę smartfonów z dostępem do internetu. Dzięki nim SMS-y nie muszą już mieć 160 znaków, mogą zawierać linki i grafikę. 2008 - Unia Europejska rejestruje emotikonę „ :-)” jako znak towarowy. Przez lata SMS-y mocno przyczyniły się do popularyzacji emotikon i skrótowców

- Unia Europejska „ jako znak towarowy. Przez lata SMS-y mocno przyczyniły się do popularyzacji emotikon i skrótowców 2008 - w Polsce jest już więcej telefonów komórkowych, niż mieszkańców to znaczy, że praktycznie wszyscy mamy dostęp kanału SMS

- w Polsce jest już więcej telefonów komórkowych, niż mieszkańców to znaczy, że praktycznie wszyscy mamy dostęp kanału SMS 2010 - rekordowy rok dla SMS-ów. Na całym świecie wysłano ich 6,1 biliona (6.1 x 10 12 )

- rekordowy rok dla SMS-ów. Na całym świecie wysłano ich 6,1 biliona (6.1 x 10 ) 2013 - liczba wiadomości wysłanych globalnie przez mobilne komunikatory (np. WhatsApp, Messenger) po raz pierwszy przewyższa liczbę wysłanych SMS-ów

- liczba wiadomości wysłanych globalnie przez (np. WhatsApp, Messenger) po raz pierwszy przewyższa liczbę wysłanych SMS-ów 2018 - „Uwaga! Dziś gwałtowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz...” mieszkańcy czterech województw po raz pierwszy otrzymują drogą SMS-ową Alert RCB

- „Uwaga! Dziś gwałtowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz...” mieszkańcy czterech województw po raz pierwszy otrzymują drogą 2019 - unijna dyrektywa PSD2 zmusza banki do potwierdzenia tożsamości klienta dodatkowym kanałem. Najpopularniejszym sposobem okazuje się SMS . Kod bezpieczeństwa w SMS-ie staje się standardem w rozmaitych usługach online

- unijna dyrektywa PSD2 zmusza banki do potwierdzenia tożsamości klienta dodatkowym kanałem. Najpopularniejszym . Kod bezpieczeństwa w SMS-ie staje się standardem w rozmaitych usługach online 2020 - Google udostępnia w Polsce RCS (nazywany następcą SMS-a) na urządzeniach z systemem Android używanym w większości telefonów

- Google udostępnia w Polsce (nazywany następcą SMS-a) na urządzeniach z systemem Android używanym w większości telefonów 2020-21 - w czasie pandemii drogą SMS-ową przesyłane są e-recepty, powiadomienia dla wracających z zagranicy, informacje dla osób na kwarantannie i potwierdzenia terminu szczepienia. SMS-staje się jednym z ważniejszych kanałów informacyjnych w kryzysowej sytuacji

Zobacz: Google poszerza obsługę RCS aplikacji Wiadomości, także w Polsce

SMS doczekał się podobnych, bardziej rozbudowanych form komunikacji, jak EMS czy MMS, ale nie zmieniły one przyzwyczajeń użytkowników. Ostatnio jako następca wiadomości SMS coraz częściej wymieniany jest format RCS. Mijają jednak kolejne lata, a SMS-y wciąż się mocno trzyma.

Na horyzoncie coraz wyraźniej rysuje się RCS nazywany czasem następcą SMS-a. Choć nowy standard nie do końca nim jest, może zacząć pełnić taką funkcję. Wystarczy, że będzie zawierał wszystkie multimedialne rozszerzenia, które lubimy w komunikatorach, a jednocześnie stanie się tak powszechny jak SMS-y i nie będzie wymagał zainstalowania żadnej aplikacji, bo u wszystkich zadziała od razu. Możliwe, że znowu znajdziemy dla niego całkiem nowe zastosowania, które teraz jeszcze nie przychodzą nikomu do głowy

– podsumowuje Maja Wiśniewska, SMSAPI.

W ostatnich latach SMS-y stały się też popularnym narzędziem ataku cyberprzestępców. W skrajnych przypadkach klikanie na zamieszczone w wiadomościach linki może prowadzić do utraty oszczędności zgromadzonych na koncie bankowym. Klienci sieci komórkowych nękani są fałszywymi SMS-ami od rzekomych kurierów, operatorów, urzędów skarbowych czy dostawców energii. Takie wiadomości najlepiej natychmiast kasować i nigdy nie należy klikać z podejrzane odnośniki.

Zobacz: Przyszedł SMS od InPostu lub PGE? To nowa fala ataków phishingowych

Zobacz: Uwaga, niebezpieczne SMS-y! Piszą nawet w środku nocy



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: SMSAPI, wł.