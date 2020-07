Chiny powoli nadrabiają zaległości w produkcji układów

Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami zmusiła te drugie do rozwoju. Okazuje się, że kubeł zimnej wody zadziałał naprawdę ożywczo.

Chiński HiSilicon co prawda sam projektuje jedne z najlepszych układów mobilnych na świecie, ale nie produkuje ich sam. Nie robią tego też np. Qualcomm czy Apple. Wyjątkiem w zestawieniu jest Samsung, który sam produkuje swoje Exynosy. W przyszłym roku Huawei stanie jednak przed poważnym problemem dotyczącym układów. Teraz TSMC zdąży jeszcze wyprodukować Kiriny 1020, ale co w przyszłym roku? Oczywiście Huawei może jeszcze w przyszłym roku używając tegorocznych Kirinów 1020 w urządzeniach z wyższego segmentu półki średniej, ale nie rozwiązuje to problemów z najwyższą półką. Huawei zawarł zatem sojusz z tajwańskim MediaTekiem - specjaliści z HiSilicon pomogą MediaTekowi w zaprojektowaniu układów najwyższej klasy, a MediaTek dostarczy je Huaweiowi. Wyprodukuje je TSMC, ale klientem będzie MediaTek, nie Huawei. Sam MediaTek będzie mógł też sprzedawać je innym producentom. Nie ukrywajmy, nie jest to dla Huaweia scenariusz wymarzony, a jedynie tymczasowy. Największa chińska fabryka układów - SMIC - jest jednak daleko z tyłu za TSMC. Nie ma zatem innego wyjścia, trzeba uciekać do przodu.

Chiny zostały zmuszone do rozwoju przez wojnę handlową z USA. Usługi mobilne Huawei czy prace nad własnym systemem to tylko kilka rzeczy, do których nieumyślnie doprowadził Donald Trump. Teraz chiński Sinano ogłosił, że dokonał już kilku odkryć w dziedzinie litografii. Jednocześnie w Chinach trwają prace nad własną maszyną mogącą pracować w technologii 5 nm. To imponujący skok, jednak sami Chińczycy przyznają, że dogonienie TSMC zajmie kilka lat. To z pewnością dobre informacje dla... MediaTeka.

Źródło tekstu: phonearena