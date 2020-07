Pojawia się specyfikacja tabletów Huawei MatePad T10 i T10s

Pojawiły się specyfikacje techniczne dwóch nadchodzących tabletów Huaweia. Chodzi tutaj o modele MatePad T10 oraz T10s.

Rynek tabletów w porównaniu do segmentu smartfonów czy elektroniki noszonej jest w o wiele słabszej kondycji, ale nie znaczy to, że najwięksi gracze zamierzają się z niego wycofać. Największy chiński producent sprzętu szykuje dwa budżetowe tablety. Pierwszy z nich to Huawei MatePad T10s, gdzie klienci dostaną wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 19200 x 1200. Urządzenie będzie miało układ Kirin 710A, któremu będą towarzyszyć 2 lub 3 GB RAM i 32 lub 64 GB pamięci wbudowanej. Przy użyciu karty pamięci można osiągnąć 512 GB. Akumulator ma pojemność 5100 mAh, natomiast systemowi operacyjnemu Android 10 towarzyszyć będzie nakładka EMUI 10.1. Aparat główny będzie mógł się pochwalić 5 Mpix, natomiast przedni - 2 Mpix. Nie zabraknie też głośnika Harman Kardon.

Huawei MatePad T10 będzie miał w większości taką samą specyfikację, największa różnica dotyczy wyświetlacza. Tutaj otrzymamy przekątną ekranu 9,7 cala oraz rozdzielczość 1280 x 800. Ciekawostką jest fakt, że w przeciwieństwie do jednego głośnika w T10s, tutaj będą dwa. Dostępne będą też dwa warianty różniące się pamięcią: 2/16 oraz 2/32.

Źródło tekstu: roland quandt