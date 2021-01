Bez litości: Apple usuwa w Chinach 46 tysięcy aplikacji i prawie wszystkie płatne gry

Wraz z końcem 2020 w chińskim sklepie z aplikacjami na iOS doszło do prawdziwej czystki. Zniknęło ponad 46 tysiące różnych aplikacji.

To Android jest największym mobilnym systemem operacyjnym na świecie, jednak nie znaczy to, że Google Play jest najbardziej dochodowym sklepem z aplikacjami. O wiele więcej pieniędzy wydają bowiem posiadacze iPhone'ów. To właśnie sklep systemu iOS jest dla nich prawdziwą żyłą złota. Nie dziwi zatem, że producentom tak bardzo zależy na obecności tam. O ile w Polsce wystarczy, że się zarejestrujemy, to w Chinach sytuacja nie jest tak prosta. Zgodnie z zarządzeniem tamtejszych władz zarówno płatne aplikacje, jak i darmowe z mikropłatnościami muszą mieć odpowiednie zezwolenie chińskiego rządu.

Apple do końca roku dał czas deweloperom do dostosowania się do tych wymogów. W konsekwencji usunął on z App Store 46 tysięcy aplikacji, w tym 39 tysięcy gier. W gronie usuniętych znalazły się takie tytuły jak Assassin’s Creed Identity francuskiego Ubisoftu. Zniknęła też gra NBA 2K20. Jeszcze większe wrażenie czystka robi wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że spośród 1500 płatnych gier, teraz zostały tylko... 74.

Źródło tekstu: Reuters, wł