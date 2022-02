Będziemy bardziej bezpieczni. Czuwają nad nami Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Od dziś w Polsce działa nowa formacja – Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Jej powołanie ogłosił w Dniu Bezpiecznego Internetu szef MON. Formacja ma przeciwdziałać atakom hakerskim, zwłaszcza tym, które stanowią element konfliktów międzynarodowych.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas dzisiejszej konferencji w Wojskowej Akademii Technicznej poinformował o powołaniu do życia nowej siły – Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jest to formacja przeznaczona do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i aktywnych działań ofensywnych.

Konsekwentnie budowaliśmy zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W 2019 r. powołaliśmy do życia Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, konsolidując instytucje, które wcześniej były rozproszone, które zajmowały się właśnie tą sferą

– powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Na czele nowej formacji ma stać Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, ściśle powiązane z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Formacja dowodzona będzie przez gen. bryg. Karola Molendę.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są przeznaczone do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni - obronnych, rozpoznania i aktywnych działań ofensywnych. Dzięki temu możliwe staje się zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. @CYBER_MIL_PL pic.twitter.com/OxaNsVB6m7 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 8, 2022

Szef MON zwrócił uwagę, że w XXI wieku ataki cybernetyczne stały się jednym z narzędzi agresywnej polityki, m.in. naszego sąsiada. Dlatego tak ważne jest dla Wojska Polskiego, by zwiększyły się jego zdolności na tym polu.

Koncepcja na powołanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni to efekt postanowień zawartych podczas szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Formowanie nowej siły wojskowej rozpoczęło się w lutym 2019 r. W tym samym roku powołane zostało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, stworzone na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki.

W Centrum Bezpieczeństwa skonsolidowane zostały zasoby dotyczące cyberbezpieczeństwa, kryptografii i IT. Centrum zintegrowało ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne i wsparcie kryptologiczne oraz komórki odpowiedzialne za zakup sprzętu i oprogramowania, a także utrzymanie resortowych sieci i systemów.

MON przekonuje, że stworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zapewni jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Pełną zdolność operacyjną WOC osiągnie jednak dopiero w 2015 roku.

Zobacz: Duda podpisał. Policja przyjedzie do internetu

Zobacz: Żaryn: ataki spoofingowe to środek, który Rosja stosuje przeciw Zachodowi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MON

Źródło tekstu: wł., Twitter, MON