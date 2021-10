Apple chce przedłużyć swój monopol na płatności w App Store

Apple wygrał co prawda w 9 na 10 bitew z Epic Games, ale przegrał w chyba najważniejszej. Teraz firma z Cupertino chce jeszcze trochę przedłużyć swój monopol na płatności w App Store.

Sądowa saga Epic Games i Apple'a trwała naprawdę długo. W końcu to Apple wygrał w prawie każdym starciu. W 9 na 10 spornych punktów sąd przyznał rację właśnie Apple'owi. To jedno zwycięstwo Epic Games jednak naprawdę boli Apple'a. Chodzi o płatności poza sklepem Apple App Store. Sędzia Yvonne Gonzalez Rodgers ostatecznie uznała, że Apple nie ma prawa przymuszać do korzystania jedynie z własnego systemu płatności. Już od grudnia twórcy aplikacji będą mogli umieszczać linki do swoich własnych systemów płatności.

To o tyle ważne, że w ten sposób 30% przychodów z transakcji wewnątrz aplikacji nie będzie już szło do kieszeni Apple'a. Teraz przedstawiciele firmy z Cupertino złożyli wniosek o zawieszenie tego wyroku. Argumentują oni, że potrzebują więcej czasu na dostosowanie się do tego. Apple argumentuje, że w ten sposób nie będzie miał jak zapewnić, że użytkownik dostanie to, za co zapłacił. Przedstawiciele App Store mówią też, że zewnętrzne systemy nigdy nie będą tak bezpieczne. Według nich Apple musi mieć czas na zminimalizowanie ryzyka dla użytkowników.

