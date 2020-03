Możesz nie lubić naszego rządu. Ale Andrzej Duda na TikTok to majstersztyk

Można śmiać się z prób polityków zaistnienia w mediach społecznościowych. Ale to, co robi rząd pod tym względem i to, co zrobił Andrzej Duda i osoby odpowiedzialne za jego wizerunek to majstersztyk. Spójrzcie na materiał Prezydenta RP w serwisie TikTok, gdzie promuje akcję Grarantanna. Nie powinniście czuć zażenowania. To naprawdę przemyślany ruch.

W sieci ukuło się, że Prezydent RP - Andrzej Duda jest "memiczny", czyli nad wyraz nadaje się do robienia z jego udziałem memów. Być może to efekt bardzo bogatej i elastycznej mimiki tego polityka. Młodzi ludzie doskonale znają Prezydenta RP i jeżeli nie kojarzą go z aktywnością polityczną, to na pewno kojarzą go z memów. Czy sztab odpowiedzialny za wizerunek Prezydenta Andrzeja Dudy wykorzystał ten fakt i postanowił wprowadzić głowę państwa do TikToka?

Z pewnością nie było to zagranie przypadkowe. Jestem tego absolutnie pewien. Prezydent Andrzej Duda w serwisie TikTok promuje wydarzenie Grarantanna, które jest skierowane do młodych ludzi. A młodzi ludzie bardziej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa jest zainteresowana e-sportem. O Grarantannie pisaliśmy dla Was już wcześniej, w innym tekście. Zapraszamy do jego przeczytania.

Zobacz: Grarantanna Cup: turniej e-sportowy Ministerstwa Cyfryzacji. Nagrody o wartości 50 tys. zł i pracownie dla szkół

Wychodząc naprzeciw wszystkim stęsknionym za sportem, wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, zapraszamy do turnieju #GrarantannaCup: https://t.co/R4NZUTv8Ln.

Od dzisiaj znajdziecie mnie także na Tik Toku! Szukajcie pod nazwą: AndrzejDudaNaTikToku. 😉 pic.twitter.com/pUEz21JbC9 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 30, 2020

Patrząc na ten materiał nie odczuwam żenady, jaką odczuwałem często przy okazji innych aktywności polityków, czy celebrytów "starszej daty" w mediach społecznościowych. Przekaz jest prosty, wykorzystano "środki stylistyczne" typowe dla tej platformy społecznościowej, a i dostosowano treść do osób młodych - przy zachowani powagi urzędu Prezydenta RP.

Zobacz: T-Mobile: 10 GB darmowego internetu dla klientów biznesowych

Źródło zdjęć: Graf. wprow. Radosław Czarnecki / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Źródło tekstu: Twitter Prezydenta RP Andrzeja Dudy