Wkrótce będziesz mógł wyrzucić portfel. Kolejny dokument trafia do mObywatela

Nowy dokument w mObyatelu

I oczywiście, można by raczej oczekiwać uproszczenia procedur podatkowych. Z drugiej strony to wskazuje na pewien trend. Otóż nie tak dawno ogłoszono, że do mObywatela trafią legitymacje studenckie. Pokazuje to pewien trend, zgodnie z którym coraz to więcej dokumentów będziemy mieli w cyfrowej formie. Tym samym wkrótce będziemy mogli całkowicie zrezygnować z portfela, bo wszystko, co niezbędne znajdzie się w naszym smartfonie. Chociaż niektóre dokumenty, jak na przykład paszport mogą być dość trudne w implementacji.